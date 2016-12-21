Antrenör Engin; “Mehmet Top, Köyceğiz halkından özür dilemeli”

– Köyceğiz Belediyespor Hentbol takımı antrenörü Kenan Engin; “Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Top, Köyceğiz halkından ve Köyceğiz Belediyespor Hentbol takımından özür dilemeli”
– Antrenör Kenan Engin; “Köyceğiz’in küçük bir ilçe olmasına rağmen yakaladığı başarı herkes tarafından övgü alırken, maalesef Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından bu ödüle layık görülmedik. Ödüle engel olan mı var?”
Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığı tarafından düzenlenen ”24. Amatör Spor Ödülleri Töreni” Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda yapıldı. Törende 2015-2016 Spor sezonunda başarılı olmuş sporcu ve takımların ödülleri verilirken, Amatör spora destekte bulunun kişi ve kuruluşlara şükran plaketi verildi. Toplamda 27 branşta 115 ödül verildi.
Lig’de namağlup play-off’lara yükselen, bu sezon ise 5. sırada yer aldığı 1.ligte güçlü ekiplerle oynadığı karşılaşmalarda gösterdiği başaralı performans ile taraftarlarından alkış alan, şampiyonluk mücadelesi içindeki Köyceğiz Belediyespor Hentbol takımı ödüle layık görülmedi.
Köyceğiz Belediyespor Hentbol takımı antrenörü ve salon sporlarından sorumlu yöneticisi Kenan Engin 3 yıl içerisinde bölgesel ligden, 1.lige çıkan Köyceğiz Belediyespor Hentbol takımının hem yöneticisi hem de antrenörü olarak görev yapmaktan büyük gurur duyduğunu ifade etti.
Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığı tarafından düzenlenen ödül töreninde Köyceğiz Belediyespor Hentbol takımına ödül verilmemiş olmasının nedenini merak ettiklerini dile getiren Engin; “Bireysel bir spor olsa, tek sporcu unutulabilir diye geçiştirebiliriz ama bizim yaptığımız spor takım sporu, seyircisi olan bir spor. Nedense bu onuru bize layık görmediler.” diye konuştu.
– “Suçumuz biat etmemek mi?”
Ligde büyük bütçeleri ile süper lige çıkmak için mücadele eden takımlar ile karşılaştıklarını aktaran Engin, “ligde tecrübe kazanmak için mücadele etmemize rağmen, kendimizden daha büyük bütçeli takımlardan ön sıradayız. Bizim suçumuz iyi bir takım olmak mı, yoksa bazılarının isteklerine biat etmemek mi.” dedi.
– “Oyuncularımız motivasyonunu kaybetti”
Köyceğizli ve Muğla’da okuyan öğrencilerden oluşan bir sporcu topluluğuna sahip olduklarını hatırlatan antrenör Kenan Engin, “sadece kendini göstermek isteyen ve adeta cep harçlığı ile oynayan oyunculardan oluşan bir takım. Diğer takımlar ile mücadele etmek için mecburen sadece 2 yabancı oyuncu aldık. 15 kişilik kadromuzun 4’ü Köyceğiz’den yetişme, diğerleri Muğla’da okuyan Üniversite öğrencilerinden oluşuyor. Bu hafta gittiğimiz Tokat deplasmanında zorlandık. Oyuncular “biz bu kadar mücadele ederek şampiyon olduk. Neden ödül alamadık” dediler. Çocuklar maça motive olamadı. Allaha çok şükür maçı bir farkla aldık ve 5’inci sıradaki yerimizi koruduk. Bizim suçumuz iyi olmak mı yoksa hentbol istenmeyen bir spor mu? Biz bu sporu ilerletmek Milli takımımıza sporcu yetiştirmek için uğraşırken, örneğin şuanda benim oğlumda olan oyuncumuz Emre Engin U17 Milli Takımı ile Fransa’ya Konfederasyon Kupasına gidebilecek kadroya girmişken biz bu çocukları niye küstürelim. Biz çocuklarımızı milli takımlara sokmanın, kötü alışkanlıklardan uzak tutarak sporcu olarak yetiştirmenin derdindeyiz ama çocukların morali çok bozuldu bu ödülün es geçilmesinden, çünkü başarımızla çok ses getirdik. Biz Köyceğiz’den şampiyon bir takım çıkardık ama Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu bizi fark etmedi.” şeklinde konuştu.
– “Köyceğiz halkından özür dilenmeli”
Ödül istemediklerinin altını çizen Engin şunları kaydetti; “Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Top’tan tek istediğimiz medya önüne çıkarak bizi geçiştirdiği için Köyceğiz halkından ve Köyceğiz Belediyespor Hentbol takımından özür dilemesi.”