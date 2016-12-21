Dalaman’da ev yangını

Dalaman ilçesinde bir ikamette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen 10 kişi Dalaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre; Karaçalı Mahallesi İnönü Caddesindeki 4 katlı bir apartmanın 1. katında Erdal Gül’e ait dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında alevlerin kısa sürede evi sarmasıyla 3 kişilik aile ve üst katlarda oturan 7 kişi içeride mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Dalaman ve Ortaca İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından yangını söndürürken, apartmanda mahsur kalan 10 kişi itfaiye ekipleri ve AYDEM elektrik arıza ekiplerinin yardımıyla pencere ve balkonlardan tahliye edildi.
Yangın sonucu evde büyük çapta hasar meydana gelirken, dumandan etkilenen Süleyman Arda Gül, Emine Aysel Özkanlı, Pınar Azize Kuru, İsmail Kuru, Mürüvvet Gül, Gülse Avcı, Kadriye Avcı, Ali Avcı, Azra Masal Kuru, Ayşe Nazlı Kuru; 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları Dalaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.