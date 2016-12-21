Dibekdere’nin müzik kültürü İzmir’de sergileniyor
Çağrı Purma
MUĞLA (İHA) – İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarihi Hava Gazı Fabrikası Kültür Merkezi’nde, içinde Milas ilçesinde bulunan Dibekdere Mahallesi’nin müzik (davul-zurna) kültürüne ilişkin fotoğrafların da yer aldığı fotoğraf sergisi açıldı.
Selçuk Özgüleryüz ve Levent Yavuz tarafından Milas’ın Dibekdere Mahallesi’nde çekimleri gerçekleştirilen ve genel anlamda ‘ağıt’ diye bilinip ‘Kürtçe uzun hava’ anlamına da gelen ‘Lavik’ adı altında toplanan fotoğraflar, 19 Aralık Pazartesi günü İzmir Alsancak’taki İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarihi Hava Gazı Fabrikası Kültür Merkezi’ndeki fotoğraf sergisinde beğeniye sunuldu.
Dibekdere’deki mahalli sanatçıların ve eski Muhtar Dursun Girgin’in de katılımıyla açılışı gerçekleşen sergiye ilgi oldukça yoğun oldu.
Dursun Girgin’e günün anısına sergide yer alan fotoğraflardan oluşan bir albüm hediye eden Selçuk Özgüleryüz ve Levent Yavuz, “Toplumların kimlik ve kişiliklerinin, en önemli göstergesi olarak kabul edilen, kültür ve sanat özelliklerinin, yaşatılması ve korunması, büyük önem taşır. Yaşadığımız coğrafya, insanlığın başlangıcından itibaren, zamanın işleyişine göre, çok çeşitli medeniyetlere, zemin teşkil etmiş, zengin kültür hazinesine sahiptir. Günümüzde, misak-ı milli sınırları içinde, çeşitli etnik sınıfların, yaşamı paylaştığı düşünülürse; müzik kültürü olarak, ülkemiz, müziğin tüm boyutlarını içinde barındıran, oldukça zengin bir içeriğe sahiptir. Yaşadığımız topraklar, dünyanın en zengin folklor kaynaklarına sahip olduğu halde, bu özelliğinden yeteri kadar faydalanılmadığı, korumak ve ileriki zamanlara taşımak amacıyla, gereken ilginin gösterilmediği aşikârdır. İçinde bulunduğumuz yüzyıl itibarı ile usta – çırak ilişkisi ile nota kullanmadan, hafızaya dayalı olarak bizlere kadar taşınan, müzik kültürümüzü, bilimsel temeller ışığı altında, korumak ve devamını sağlamak, kendi kültürümüzü yaşatmak açısından önem arz etmektedir. Bu projenin gerçekleşmesinde katkıları olan, misafirperverlikleri, yardımları, birikimleri ile Dursun Girgin ve Küçük Dibekdere halkına teşekkür ediyoruz” dedi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarihi Hava Gazı Fabrikası Kültür Merkezi’ndeki fotoğraf sergisi 25 Aralık Pazar gününe kadar ziyaretçilerine açık olacak.
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