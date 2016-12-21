Fethiye’de asker ve polislere özel program
Murat Yalçın
MUĞLA (İHA) – İstanbul ve Kayseri’deki terör saldırıları tüm yurtta üzüntüyle karşılanıp, kınanırken; teröre karşı tek vücut olan Türk milleti kararlılığını her ortamda gösteriyor.
Fethiye’den yayın yapan Kanal F’de “Diyardan Diyara” programında sanatçı Ümmet Çelik asker kıyafetiyle türkülerini söylerken, orkestra ekibi de asker kıyafetleriyle görev yaptı. Program konuğu Mahmut Asar ise polis kıyafetiyle katıldığı programda türkülerini kahramanlık türküleri olarak seçti.
Yaklaşık iki buçuk saat süren programda Ümmet Çelik ve konuğu Mahmut Asar, Türkiyem eserinin yanı sıra kahramanlık türküleriyle programını sürdürdü. İzleyenlerden büyük ilgi gören Diyardan Diyara Programı’nda teröristlere karşı aman vermeden mücadeleye devam edeceklerini söyleyen Ümmet Çelik, “Terörün istediğini yapmayacağız. Türkülerimizi söyleyeceğiz. Askerlerimizin ve polislerimizin yanındayız. Gece gündüz demeden sınır boylarında görev yapan, çatışan asker ve polislerimize millet olarak destek olmaya devam edeceğiz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz” dedi.
Programa konuk olan Mahmut Asar ise, “Bu coğrafyada Türkler yaşamaya devam edecek. Teröristler ve dış mihraklar topraklarımızı bölemeyecek. Hepimiz Türk Milletiyiz. Bugün de türkülerimizi kahraman asker ve polislerimiz için söyledik. Şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Teröristin istediği huzuru ve bölmeyi sağlatmayacağız” dedi.
Sanatçı Ümmet Çelik ve konuğuna ilgi büyük oldu.
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