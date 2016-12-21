Nişanlısını kıskanan genç kendini astı
Çağrı Purma
MUĞLA (İHA) – Milas ilçesinde nişanlısıyla tartışan bir genç, tartışmanın ardından intihar etti.
Milas’ın Bayır mahallesinde ikamet eden Esat Vural, bugün Çiftlik Mahallesi’nde ikamet eden nişanlısı K. Ö.’yü ziyaret etti.
Ziyaret sırasında çift arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın ardından bulundukları ortamdan ayrılarak 15 metre mesafedeki ahıra giden Esat Vural, nişanlısı K. Ö.’ye intihar edeceğini söyledi.
Bunun üzerine K. Ö., yakınlarını arayarak durumu bildirdi. Ahıra gelen yakınları Esat Vural’ı kemerinden asılı vaziyette buldu. Akrabaları tarafından bulunduğu yerden hemen indirilen Vural’a nişanlısı K. Ö. tarafından da kalp masajı yapıldı, fakat Vural yaşam belirtisi göstermedi.
Yaşanan olay üzerine durum sağlık ve güvenlik güçlerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Vural’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Daha sonra ise olay yerine Cumhuriyet Savcısı gelerek incelemelerde bulundu. Vural’ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Yerkesik Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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