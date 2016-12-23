ALEMDE ŞER BİTMEZ, TÜRKLERDE ER BİTMEZ

Milletçe canımız yandı yine… Biz ne kadar çok üzülürsek, üzülelim yine de bir şehidin anası ve babası kadar üzülmemiz mümkün değil.. Ateş düştüğü yeri yakar. Hangi söz ve cümle, yüreği yanık anneye ve babaya teselli verebilir. Hangi kelimeler acıyı hafifletebilir. Tüm kelimeler kifayetsiz. Tek tesellimiz var. Şehitlik makamı..
Ne diyordu iki cihan serveri peygamber efendimiz. ” Vatan sevgisi, imandandır.”
Bu milletin, imanlı evlatları var olduğu müddetçe, bu devlet var olmaya devam edecek ve vatan topraklarında, özgürce sonsuza kadar bu millet yaşayacak. İnançlıyız ve kenetlendik…
Batılı güçler, saklamaya bile gerek duymadan aleni bir şekilde, terör örgütlerine destek veriyorlar.. Destek vermeye de devam edecekler. Çünkü terör örgütleri, onların adeta askeri gücü. Yeni dünya savaşları artık bu metotla yapılıyor..
Batılı devletler ve kurumlar Türkiye’ye ihanet etti.
AB Topluluğu ülkeleri teröristlerin sığınma mekanları olduğu gibi, aynı zamanda da operasyonlarda ele geçirilen silah ve mühimmatların da AB ülkelerince verildiği görüldü.
NATO üyesi bir ülkeyiz ama 15 Temmuz Fetö darbe girişiminde, NATO darbecilere destek verdi ve suçüstü yakalandı. Adamlar saklamıyorlar bile. En yetkili ağızlardan, tutuklanan subaylardan sonra Türk ordusunda, muhataplarının kalmadığını söyleyecek derecede işin içinde olduklarını, küstahça açıklamaktan da çekinmediler..
ABD ise terör örgütüne hem askeri eğitim verdi, hem de askeri mühimmat desteği sağladı. Verdiği eğitimler sonucu, Türkiye de bombalar patladı. Bir çok askerimiz, polisimiz ve sivil vatandaşlarımız şehit oldu..
Türkiye Rusya’ya yakınlaştı, bombalar patladı.. Türkiye, ABD’ye yakınlaştı, bombalar patladı..
Türkiye, AB’ye yakınlaştı ,bombalar patladı.. Türkiye, AZERBAYCAN ile enerji anlaşması yaptı. Bomba patladı.. Türkiye, Fırat Kalkan operasyonu yaptı. Bombalar patladı..
TÜRKİYE nereye taraf olursa, bu savaşı o taraf kazanacak. BAŞIMIZA GELEN MÜSİBETLERİN NEDENİ BU. Herkes terör örgütleri ile Türkiye’yi terbiye etmeye çalışıyor. YENİ DÜNYA DÜZENİ Kuruluncaya kadar da bu sıkıntılarımız devam edecek.. Bu terör işinden kurtuluşumuz maalesef şu an için yok gibi görünüyor. Savaşan her ekip, KONTROLLERİ ALTINDA BİR TÜRKİYE istiyor. ” Siyasi ve ekonomik ” bağımsızlığı olan bir Türkiye istemiyorlar. Orta Doğu da yeni sınırların çizilmesi ve paylaşılması işine, Türkiye’nin uzak durmasını arzuluyorlar. Bunu gerçekleştirmek için de her yolu acımasızca deniyorlar.
HENDEK siyaseti ile KÜRT’LERİ, TÜRK’LERE DÜŞMAN edip, iç savaş çıkarmayı denediler ve başaramadılar. Şimdi de BOMBALI eylemler ile bu sefer de TÜRK’LERİ, KÜRT’LERE DÜŞMAN etmeyi ve bu şekilde iç savaş çıkartmayı deniyorlar. BAŞARAMAYACAKLAR. Duracaklar mı? Asla durmayacaklar. Bu seferde ALEVİ-SÜNNİ ÇATIŞMASI ardından deneyecekleri yol olacaktır… İç meseleleri ile boğuşan bir Türkiye, orta doğu siyasetinden uzak duracak diye bunları yapıyorlar. Türkiye orta doğudan uzak duracak olursa eğer, orada kuracakları kukla pkk devleti ile yıllarca Türkiye’ye terör ihraç ederek Türkiye’yi frenlemiş ve kontrol altında da tutmuş olacaklar. MESELE BU..
Türk milleti, oynanan oyunu gördü. Kurtuluş reçetesinin KENETLENMEK ve OMUZ, OMUZA DİRENMEK olduğunun farkında. Tüm acılara rağmen, kardeşliğini ve birliğini bu millet koruyacaktır. Emperyalist küresel güçler, hangi tuzağı kurarsa kursun, bu millet ağır bedeller öder ama bu TUZAKLARI DA BOZAR..
MİLLETÇE KARDEŞLİĞİMİZE SAHİP ÇIKMAK, EN BÜYÜK ZAFER OLACAKTIR. Tarih boyunca kardeşliğimize nasıl sahip çıkmış isek, bu gün de sahip çıkıp, bu zaferi yaşayacağız. Bu uğurda şehit düşen kardeşlerimize, Allahtan rahmet diliyorum. Yaralı gazilerimizin de şifa bulmasını temenni ediyorum. Allah bu milletin yardımcısı olsun…