BAKAN OLACAK ADAMI VALİ YAPMIŞLAR
MUĞLA VALİMİZ, 14 aralık Çarşamba günü Dalamanın sorunlarını görüştü. Biz böle vali görmedik. Bu Vali halkın valisi. Var gücü ile Muğlanın kalkınması için mücadele ediyor. Ama maalesef içimizdekği kalkınma düşmanları Muğla’nın kalkınmasını engellemek için var gücüyle çalışıyor. Eğer Valimiz Amir Çiçek ‘’Kalkınma Bakanı’’ olsa, Türkiye her bölgesi ile en geç 5 yılda şaha kalkar.
MUĞLA VALİSİ AMİR ÇİÇEK, Dalamanda 2 toplantıya katıldı. 1.ci toplantı Dalaman İşadamlarıyla ve önemli STK larıyla, Dalaman ekonomisinin kalkınması üzerine yapıldı. Konular; 1-Dalaman Yat Limanı, 2-Dalaman Sivil Havacılık fakültesi,3-Dalamanın 2800 dönüm TİGEM altı turizm projesi, 3-Dalaman tarımının geliştirilmesi, 4-Dalaman Turizminin geliştirilmesi, vs. daha da vardı.
DALAMAN İŞ ADAMLARI VE STK TOPLANISINDA neler konuşuldu. 1-Vali bey, Dalaman Yat Limanı ve Deniz Otobüsü Yanaşma Yeri Projesi konusunda Tabiata Varlıkları Genel Müdürlüğünün Muğla Valiliğinden görüş istediğini, Valiliğin konuyu bilirkişi heyetine verdiğini, üniversite hocaları dahil bilirkişi heyetin halk ,millet, bölge kalkınması lehine değil, aleyhine karar verdiğini içi acıyarak raporu TVGM ne göndermek zorunda kaldığını ifade etmiştir. Hocalarda halk düşmanları vardır.
DALAMAN YAT LİMANI PROJESİNİN bu bilirkişi heyeti raporu nedeniyle yapılmasının artık zora girdiği ve Dalamanlıların hayallerinin bittiği ifade edildi. Tek kurtuluş yolunun yasalarda değişiklik yapılması olduğunu ifade eden Sn Valimiz, yüklenici DOĞUŞ firmasına ya projenin küçültülmesi veya deniz tarafına alınması teklifini, YİD modeli ile 25 yıllığına ihaleyi alan DOĞUŞ firmasının, projenin küçültülmesi halinde maliyeti kurtarmayacağı gerekçesiyle kabul etmediğini belirtti.
ÖNÜNDE HİÇBİR ENGEL YOKKEN, 2015 YILI SEÇİM ÖNCESİ MAYIS AYINDA DOĞUŞ FİRMASI genel yetkilisinin arkadaşı Sn.B.Karamanoğlu sayesinde Dalamanda halk, devlet-STK lar belediye buluşması sağladım. Doğuş marinalar koordinatörü Sn.Ali Bezirgânın Dalaman-Ortacalı ilgililere konuyu anlatması için Ortaca Acarlar tesislerinde önemli bölgedeki 150 şahsiyeti davetle toplantı düzenledim. 80-100 kişiyle toplantı yaptık. Dalamanın önemli Sivil Toplum Örgüt yetkilileri, belediye başkanlarını ve Dalaman Ortaca kaymakamlarını davet ettim. Toplantıdan, Dalamanlıların 3 partinin birleşerek müthiş bir kamuoyu yaratması ‘’HALKIN ÖNÜNDE KİMSE DURAMAZ’’ kararı çıktı. Maalesef Dalamanda başta yeni gelen yabancılar olmak üzere ve bazı gıcık kesimler projeye engel çıktı.
2015 MAYIS AYINDA Ortaca Acarlar tesislerinde yapılan toplantıda, DOĞUŞ marinalar koordinatörü Sn Ali Bezirgan, yat limanın önünde hiçbir mani kalmadığını, 2013 yılında konuyu Dalaman Belediyesi bütün engelleri aşarak 5000lik planlara onay alarak belediyede askıya çıkarttığı sırada planlara Mimarlar Odası Muğla Şubesinin itiraz ederek konuyu idari mahkemeye taşıdığını anlatmıştır. İdari Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermiş ve bilirkişi heyetinden rapor istemiştir. Maalesef belediye dahil, Ticaret odası vs. hiçbir STK dahil bölgeden mahkemeye karşı müdahil olan kimse çıkmamıştır. Dalaman Yat Limanı, Muğla Büyük Şehir tarafından kasten destek görmemiştir. Dalaman yeni belediye başkanı ve meclisi üyeleri yat limanına gereken ilgiyi göstermemiştir. Muğla Ticaret Odası projeye hiç destek vermemiştir. Dalaman yalnız kalmıştır.
DALAMANIN İKİNCİ KONUSU Dalaman Sivil Havacılık Yüksekokulu (fakültesi) gündeme gelmiş, Dalaman Belediye Başkanı Üniversite ile 5000m2 okul inşaatının yapılması için protokole hazır olduğunu belirtmiştir. Vali bey protokolün, belediye ile olmazsa DERNEK ile yapılarak okul inşaatının yaz sonuna kadar yapılarak okulun önümüzdeki sezon 4 bölümle açılması için tüm imkanları sevkedeceğini belirtmiştir. Dalamanda Acarlar, Muslular, Kayalılar okuldan sorumlu tutulmalıdır.
TARIMIN DALAMANDA GELŞİTİRİLMESİ KONUSUNDA, agro-yatırımcı Şahinler Firma sahibi Sn.Şükrü Şahin, devletin Dalaman ve bölgede iş yapanı cezalandırdığını belirterek, soğuk hava depoculuk yapanın hal dışı sayılarak %8 KDV ile cezalandırıldığını, Muğla vilayetinde hallerde 2 metrekare yer olmadığını, Dalamanda yeni hal yapılması gerektiğini, güneş enerjisinin devlet memurunca sera çatısına yapılmasına teşvik verildiğini, Dalaman TİGEMin millete öncü olmadığını, TİGEMin devletin beleş toprağı portakalı 36 kuruşa satarak köylüyü iflasa sürüklediğini, bölgede ürün çeşitliliğine önem verilmesinin köylünün önünü açacağını anlatmıştır. Valimiz de destek vermiştir.
BÖLGEDE TURİZMİN GELİŞMESİ İÇİN Köyceğiz, Ortaca, Dalamanda Kükürtlü termal su kaynadığını ifade eden turizmci Sn Şükrü Şahin, 3 ilçenin termal bölge ilan edilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Fevziye Kürtlü termal kaynağını Ankaralı bir firmaya verilerek yerli yatırımcının cezalandırdığı ifade etmiştir. Yatırımcının bölgeye çekilmesi için en az 800-1000m. Sondaja ihtiyaç olduğunu belirtmiştir.
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