“O FETHULLAH BURAYA YA GELECEK, YA GELECEK”

Merhaba dostlarım….
Biz köşe yazarlarının gündemi takip etme zorunluluğu var, bu yüzden güzel Ülkemizin üzerinde dolaşan kara bulutları yazmak zorundayız…
Dilerseniz kısa bir özetle başlayalım…
Malumunuz; 17-25 Aralık kumpası ile başlayan süreç daha da artan bir şiddetle devam ediyor…
17-25 Aralık 2013″de Ak Partiyi ve lideri Recep Tayyip Erdoğan”ı yıkamayanlar Mart 2014 seçimlerinde var güçleri ile yeniden saldırdılar. CHP”nin güçlü olduğu bölgelerde CHP ile, MHP”nin güçlü olduğu bölgelerde MHP ile ve hatta HDP”nin güçlü olduğu bölgelerde HDP ile işbirliği yaparak, parti gözetmeksizin, dünya görüşü gözetmeksizin, ideal gözetmeksizin “AK PARTİ ve ERDOĞAN GİTSİN DE NE OLURSA OLSUN” anlayışı ile tekrar saldırdılar… Ağabey ve Abla tabir ettikleri kılcal hücre liderleri ile ev ev dolaşarak Ak Parti aleyhinde çalıştılar ama olmadı.
Ak Parti yerel seçimden Milletin desteğini alarak, yine oylarını arttırarak çıkmayı başardı…
Olmadı…
Vazgeçmediler….
Ardından 10 Ağustos 2014″de yapılan tarihi bir şekilde Türk Milletinin kendi Cumhurbaşkanının kendisinin seçtiği seçimler sırasında tekrar denediler ama Recep Tayyip Erdoğan”ın, “MİLLETİN ADAMI” olduğunu unutmuşlardı, başaramadılar…
Ardından 7 Haziran 2015 genel seçimleri geldi…
Yine yeni yeniden saldırdılar…
Bu kez cici(!) Selahattin Demirtaş ve PKK”nın siyasi uzantısı olan partisi HDP”nin barajı geçmesi gerekiyordu. Bunu unutmuşcasına diğer bazı siyasi görüşteki aydınların(!) da desteği ile Ak Parti”nin kurulduğu günden beri ilk defa tek başına iktidar olmasına engel oldular….
Ama yine olmadı, muhalefet bir araya gelmeyi başaramadı. Vatansever bir parti olan MHP”nin, eli kanlı terör örgütü tarafından desteklenen HDP ile aynı koalisyonda olmayacağını hesaplayamadılar…
Koalisyonun kurulamayacağını anlayan PKK, 22 Temmuz 2015 sabahı tekrar devreye girerek Şanlıurfa”nın Ceylanpınar İlçesinde yataklarında uyuyan 2 polisimizi alçakça şehit ediyordu…
Sonrasında 1 Kasım 2015 seçimleri ve Ak Parti yeniden tek başına iktidar…
Bunun legal yollarla olmayacağını iyice anlayan emperyal güçler bu kez taktik değiştirdiler…
Ve; 24 Kasım 2015″de bukez nasıl olduğu anlaşılamayan, emrini kimin verdiği bilinmeyen bir şekilde, bir Rus uçağı, sınır ihlali gerekçe gösterilerek TSK tarafından düşürüldü…
Arkası kaos, arkası savaş, arkası ambargo, arkası ekonomik yaptırım, arkası kriz, arkası develüasyon olsun da nasıl olursa olsun istediler…
Kısmen başardılar da…
Rusya ile varolan bütün ticari ve turistik anlaşmalarımız sekteye uğrarken özellikle ihracata bel bağlayan çiftçimiz ile turizm sektörümüz ciddi bir yara aldı…
Ama bu da yetmedi, çünkü Türkiye eski Türkiye değildi, bir küçük rüzgarla yıkılacak gibi değildi…
Ve emperyal güçlerin maşası FETÖ terör örgütü son bir taarruz daha gerçekleştirmeye çalıştı…
15 Temmuz 2016 gecesi yönetime el koymaya çalıştı…
Ama evdeki hesap çarşıya uymadı, Millet Menderes”i, Özal”ı vermişti ama kararlıydı “UZUN ADAM”ı vermeyecekti… Alçakça yapılan kalkışma Milletin sokaklara dökülerek tankların, uçakların karşısına dikilmesi ile başarıya ulaşamadı. O gece tam 240 şehit verildi ama Recep Tayyip Erdoğan hainlere teslim edilmedi….
Üzerinden 5 ay geçen bu darbe girişimi de başarılı olmayınca DEAŞ, TAK, PKK, PYD ve FETÖ el ele vererek birlikte hareket etmeye başladılar, özellikle sayın Süleyman Soylu”nun İçişleri Bakanlığı görevine gelmesi ile kırsalda büyük kayıp vererek hareket kabiliyetini kaybeden bu örgütler şehirlerde ses getirmeyi, panik yaratmayı, provokasyon yaratmayı amaçlayan bombalı eylemlere yöneldiler….
Beşiktaş ve Kayseri”de art arda gelen patlamalar, bırakın infiali Milletimizi daha da birbirine kenetleyince yapacak birşeyi olmayan alçakların artık birtek yolu kalmıştı…
Güçsüz bir örgütün yapabileceği tek şey olan “VİP SUİKAST”
Ve Rusya”nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov”u, Pazartesi akşamı bir sergi açılışında konuşma yaparken sırtından vurdular…
Kim vurdu?
FETÖ tarafından yetiştirilen, Mevlüt Mert Altıntaş adında 2,5 yıllık bir Çevik Kuvvet polisi….
Şimdi ne olacak?
Rus Büyükelçiyi vuran FETÖ”nün lideri, Amerika”da ikamet etmeye devam mı edecek?
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bu işe ne diyecek?
Ya NATO?
Top sende Amerika…
Bundan sonrasını sen düşün…
Eski bir Başbakanımızın dediği gibi…
O FETHULLAH GÜLEN BURAYA YA GELECEK, YA GELECEK….
Saygılarımla….