Karmakarışık…

Artık terörsüz gün geçmiyor…
Bu hafta da Kayseri’de gösterdi kara yüzünü…
Yine gencecik fidanlarımızı soldurdu…
Yine analar evlatsız, çocuklar babasız, sevgililer yar’sız boynu bükük kaldı…
İstihbarat yine sıfır…
Yetkililer yine tam gaz; Hainler… alçaklar…kahpeler, şöyle yapacağız, böyle yapacağız, kökünü kazıyacağız, inlerine gireceğiz… lafları ile nutuklar savurmaktalar.
Halbuki aynı olaylar geçen hafta İstanbul’da yaşandı. Bu tür söylemleri geçen hafta da dinledik…
Oysa böyle nutuklar yerine önlemlerin arttırılması gerekmez miydi?
Böyle karışık bir ortamda toplu bir şekilde asker izine çıkarılır mı?
Veya çıkarılıyorsa önlem alınmış mıdır?
Ülkemiz canlı bomba ve terör olaylarının sıradanlaştığı bir Ortadoğu ülkesine dönüşmüş, artık ölümler aritmetiğe indirgenmiş durumda, sıradan…
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Bu arada bizimkilerin öncelikli maddesi terör değil, anayasayı değiştirip malum vatandaşı başkan yapma…
Öyle bir anayasa ki;
– Yüzde elli ile seçilen cumhurbaşkanının her dediği oluyor, yüzde yüz halkı temsil eden meclisin tüm yetkileri elinden alınıyor, yetkili olduğu alanlarda da cumhurbaşkanının onayı olursa iş yapabiliyor.
– Seçim yapılması, milletvekili seçilmesi, milletvekili sayısının arttırılması, seçilme yaşının 18’e indirilmesi, meclis çalışması vs. bunlar göstermelik demokrasi figürleri… Yani reklamlar…
– Seçtiğin vekilin bir yetkisi yoksa, neden seçilsin neden boşuna masraf edilsin ki?
– Demokrasi nedir, seçimle işbaşına gelince demokrasi mi oluyor?
– “Adam seçilmiş işte, istediğini yapar” diyor… Bilmeyene bu laflar çok güzel ve sanki doğruymuş gibi geliyor.
– Ülkede yasama, yürütme, yargı bağımsızlığı yoksa, tüm yetkiler bir elde toplanmışsa, bu kişi seçimle gelse bile bunun adı demokrasi mi olur?
– Halkın yarısının oyu ile seçilmiş bir kişi istediğini yapamaz. Kalan yarısının temsil yetkisi kimde olacak? İşte parlamenter sistem bu yüzden gereklidir. Her türlü yasama yetkisi meclis kontrolünde olmalıdır ki tüm halk temsil edilmiş olsun…
– Halbuki bizimkilerin hazırladığı anayasa taslağında yeni başkanın yüzde elli ile seçilmesi yeterli görülüyor ve kanun çıkarma yetkisi, yüksek bürokratları atama yetkisi, OHAL uygulama yetkisi gibi sınırsız yetkilerle donatılıyor…
– Neresinde bunun demokrasi?
– Osmanlıdaki padişahlık sistemi ne kadar demokrasi(!) sayılırsa bu sistemle getirilmek istenen demokrasi de işte o kadar demokrasi(!) olur…
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Askerimiz Suriye’de savaşmakta…
Orada da şehitler vermekteyiz…
Oysa sınırlarımızı sağlam tutarak, Suriye bataklığına bulaşmadan da bu işi halledebilirdik…
Suriye’ye girerek kuzey Suriye’de kürt koridoru oluşmasını önledik, IŞİD’in sınırlarımızdan uzaklaşmasını sağladık iyi de, kuzey Irak ve kuzey Suriye’de onlarca Kandil benzeri PKK/PYD terör üs bölgeleri oluşmuş durumda… Bu terörist üs bölgeleriyle nasıl mücadele edilecek? Yıllardır Kandil yok edilebildi mi?
Suriye’ye girmekle terörist unsurların Türkiye’deki terörü desteklemelerinin önüne geçebildik mi?
Sanmıyorum…
Öyleyse ne işimiz var Suriye’de?
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Anlayacağınız karmakarışık bir gündem, karmakarışık bir ülke…
Çıkmamış canda umut vardır demiş atalarımız…
Aydınlığa çıkmak için umudumuz her zaman var…
Umudunu yitirme…