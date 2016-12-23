O kadar çaresizler ki demek ki polise askere saldırmaya başladı zavallı teröristler. Hayata henüz başlamış gencecik insanları aldılar aramızdan. Hiç akla gelmeyecek bir il olan Kayseri’yi seçmişler ki, sebebi çıkar yakında. Dağdaki inlerini bırakıp, çatışmaktan korkup silahı bile olmayan ana kuzularını seçtiler. Geçen hafta da demiştim, bu memleketin yumuşak karnı şehitler. Acıttıkça acıtıyolar. Galeyena gelecek bir kısım insanı da coşturuyorlar böylece. Halkı da bu yolla karıştırıyorlar.
Tüm memleket ayağa kalktı, biz utanmadan oturduk yerimizde. Bunu bize buralı olmayan ama tepkisini mertçe gösteren Aydın Öztütüncü hatırlattı. Yerel haberlerden görmüşsünüzdür, tek başına 6 saat Ortaca meydanında yürüdü, yürümüş..Önce çağrı yapmış çevresine, gelin tepkimizi gösterelim diye..ama sonuç ortada,tek başına devam etmiş. Sorun şu ki, çağrılmadan da onu gören bayrağını alıp destek çıkmalı değil miydi? Nasıl bu kadar duyarsızlaştık? Valla memleketim adına ben utandım,yalnız olmamalıydı bu tepki. Biri ateşi yaktıysa etraf da büyütmeliydi, büyütmeliydik..Yapmadık.
Umudumuz bu patlamanın son olması. Yakılan son canlar olması. Kendi bedenini , kendi ülkesini bölmek için kullanan gencecik kişilere, terörizmden bile haberi olmayan o cahil kafalara akıl fikir vermesi..o inlerin başını tutup, seçtiği ailenin seçtiği evladını götüren kötülerin kahrolup bitmesi..Daha çok çocuğun iyi eğitim alıp, sorgulayan, vatanını bayrağını bilen yetişkinler olmasını..Bireysel değil bütüncül yetişmelerini..Yanı başında olan bitenden haberdar olmalarını ve duyarlı olmalarını.İşte bu yüzden bizlerin de ben değil biz demeyi, Türklüğün ve İslamiyetin temel gücünü bundan aldığını hatırlamamız gerektiğini..Değişmekte olan dünya şartlarında kültürel mirasların yozlaştırılmadan bir sonraki nesle aktarılması için çabalamamız gerekliliğini.. Hatırlayalım ve bilelim bunların tümünü, hem kendimiz, hem milletimiz hem geleceğimiz olan çocuklarımız için.
Tekrar diyorum bu son olsun inşallah,dursun onca ana babanın gözünün yaşı. Tüm acılı şehit ailelerine sabır, yaralı olan askerlerimize acil şifalar diliyorum.