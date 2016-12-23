Sabır… Sabır…..  Ya sabır.

Yıllardır terörü lanetlemekten dilimiz şişti, terör bitmedi.
Yıllarca şehitler ölmez, vatan bölünmez diye haykırdık, terör bitmedi.
Yıllarca ya Allah, bismillah, Allahuekber diye bağırdık, yine olmadı.
Her terör olayından sonra, büyüklerimiz çıkıp, “kanları yerde kalmayacaktır” dediler, havada kaldı.
Hep ölenlere yüce mevladan rahmet, yakınlarına sabır dilendi.
Terörü kınadık, lanetledik, o kadar.
Ateş düştüğü yeri yaktı.
Teröristle savaşmaktan, terörle mücadele etmeye fırsat bulamadık.
Hiçbir terör olayından ders almadık.
Bir PKK terör örgütü vardı, barış süreci dedik, çadır mahkemeleri kurduk, valilere, kaymakamlara, kumandanlara “karışmayın” dedik, barışı da çözümü de yüzümüze gözümüze bulaştırdık.
Ardında IŞİD diye bir proje daha üretildi, İslam’ın askerleri görünümüyle Müslümanları kırmaya başladılar.
Kuzey Suriye’de PYD türetildi, liderini Ankara’da ağıladık, aaa, bir de baktık o da terör örgütüymüş. Üstelik dost ve müttefikimiz Amerika bu örgüt için “benim kara gücüm” demeye başladı.
Birkaç yıl öncesine kadar bu yollarda beraber yürüdüğümüz, hasretine dayanamadığımızdan “dön” diye yalvardığımız, her fırsatta selam gönderip saygılar sunduğumuz, Pensilvanya’da yerleşik birinin terörist olduğunu geç de olsa anladık.
Yani bir terör örgütü ile 30 yıldır cebelleşmemiz sürerken, birden bire birkaç terör örgütüyle cebelleşmeye başladık.
Daha sonra konuya çözümü yurt dışında aramak geldi aklımıza, kalktık Suriye’ye girdik.
Aslında Suriyeliler bize daha önce girmişti ama olsundu, işte şimdi biz de oraya girmiş olduk.
Üstelik ne zaman ve nasıl çıkacağımızı da bilmeden.
İstanbul’da ve Kayseri’de yaşanan şu son (dilerim son olur) terör olayına bakar mısınız?
Maçtan çıkanların güvenlik ve huzur içinde evlerine gitmeleri için orada bulunan gencecik polisleri teröre kurban verdik.
Kayseri’de çarşı iznine çıkan Mehmetçiklerimizi kalleşce saldırıya şehit verdik.
Ertesi gün yayınlanan yaygın ve saygın basından bazıları, 67 vatan evladının şehit olduğunu 200 e yakın kişinin yaralandığı bu terör olayını bırakın kınamayı göremediler bile..
İşin en acı yanına gelince; Cumhurbaşkanı, Başbakan, İç İşleri Bakanı, bazı bakanlar, Genelkurmay, vali daha birçokları bu terör olayını lanetledi ama bir kişi istifa etmedi, bir kişi görevden alınmadı.
Artık televizyonlarda bu terör olayının kritiklerini yapmaya sıra geldi.
Utanmadan, sıkılmadan, kameranın karşısına geçip konuşacak o kadar adam var ki…
Hele İstanbul’daki hain saldırının ardından aynı akşam, bir tartışma programında bu terör olayını Gezi hareketine bağlayan birini duyunca ürperdim.
Bakalım daha neler dinleyeceğiz?…