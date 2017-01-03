Okutur; “Türkiye terör tuzağına düşmemeli”
Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otelciler ve Turizm işletmeciler Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur yaptığı yazılı açıklamada ‘’Türkiye terör tuzağına düşmemeli’’ dedi.
DOKTOB Başkanı Yücel Okutur açıklamasında şu ifadelere yer verdi; ‘’Türkiye, dünyada en değerli yer altı ve yer üstü zenginliklere sahiptir. Bu nedenle gelişmiş ülkelerin ciddi anlamda ilgisini çekmektedir. Yıllardır terör, kutuplaşma, ayrıştırma, dini mezhepçilik dış güçler tarafın teşvik ve tahrik edilmektedir. Bu anarşi ortamı Türkiye’nin ekonomik kalkınmasını yavaşlatmaktadır. Çünkü ileri Ülkelerin amacı dünyada zayıf ülke ekonomilerine müdahale ederek pay almaktır. Örneğin Türkiye son yıllarda Turizm sanayisinde dünya altıncılığına yükselerek 50 milyar dolar net girdi sağlamış, cari açığın üçte birini karşılamış ve üç milyon vasıfsız istihdam yaratarak ekonomiye büyük katkı sağlamıştır. 2016 Yılında Terör yalnızca Turizm sanayinde 25 milyar dolar kayıp verdirmiştir. Turizmdeki bu kayıp diğer Avrupa ülkelerine gitmiştir. Yapmamız gereken terör konusunda kınama ve lanetlemenin yerine terörü yok edecek çözümler üretmektir. İnsanları terörün neler vaat ederek kendi bataklığına çektiğini gençlerimize, çevremize ve topluma tüm gerçeği ile anlatmamız ve bilinçlendirmemiz gerekiyor. Türkiye’de terör ve anarşinin kimler tarafından, nasıl, ne amaçla yapıldığını TC. Devleti olarak tüm dünyaya bilgili, bilinçli, kurum, kuruluş, stk’lar, holdingler ve şirketler, Turizm acente firmaları iş birliği yaparak görsel ve yazılı basında anlatılmalı ve hemen harekete geçilmelidir. Çünkü terör toplumda kargaşa, yılgınlık ve endişe yaratmak ister. Terör istikrarsızlığı sever terörden korkmamalıyız, toplum olarak kırılganlık değil kararlılık sergilemeliyiz. Ulus olarak terörün iğrenç yüzünü, önce kendi ailemize, sonra çevremize anlatmak, bilinçlendirmek ve pozitif düşünceyle moral vermek her ferdin vatandaşlık görevidir. Türk ulusu binlerce yıllık tarihinde hiçbir zaman başka bir ülkenin egemenliğine girmemiştir. Dış güçlerin amacı ve terörün boyutu ne olursa olsun Türk halkı, bu sıkıntılı günleri atlatacaktır, eğitimde, ekonomide daha ileri gitmek için daha çok çalışarak yoluna devam edecektir.’’
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