Umut Park, eğlencesi bol yılbaşı balosu çocukları mutlu etti

Ortaca ilçesinde kısa süre önce faaliyete giren “Umut Park Eğlence Merkezi” tarafından çocuklara özel hazırlanan yılbaşı balosu büyük ilgi gördü.
Cengiz Topel İlkokulu Arkası İnönü Caddesinde haftada 7 gün saat 09:00 – 22:00 saatleri arası faaliyet gösteren “Umut Park Eğlence Merkezi” yılbaşı için çocuklara özel hazırladığı “Yılbaşı Çocuk Balosu” ile Ortaca’da bir ilke imza attı.
Parkın gözde oyunlarından Top Havuzu, Trambolin, ve Oyun Parkının 4 saatlik özel indirimle çocukların hizmetine sunulduğu gecede, Sürpriz Palyaço Gösterisi de çocukların ve ailelerin eğlenceli dakikalar geçirmesini sağladı.
2017 yılının herkese sevgi, barış ve hoşgörü getirmesini dilediğini vurgulayan işletmeci Soner Özdemir, “yeni yıla mutlu çocuklar mutlu aileler ile umut park eğlence dünyasında girdik. Çocuklarımızın yanı sıra aileler içinde özel hediye çekişimiz oldu. Bölge çocuklarının güzel vakit geçirebileceği, ailelerin ise çocukları oynarken rahatça oturup onları izleyebileceği bir ortam yaratmaya çalışarak çıktığımız bu yolda Umut Park Eğlence Merkezinin gördüğü ilgi bizi mutlu ediyor.” dedi.
Umut Parkta; Doğum günleri ve özel günler için hazırlanan alandan; Simülatör oyunlara, mini lunaparktan, 14 D sinemaya kadar çocuklar ve gençlerin rahatça vakit geçirebileceği çeşitli oyunlar mevcut.
Öte yandan, Özalp Koleji Kar Taneleri sınıfı öğrencileri de hafta sonunu velileri ve öğretmenleri ile Umut Parkta geçirerek eğlenceli dakikalar yaşadı.