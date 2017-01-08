– AK Parti Muğla Genişletilmiş İl Danışma Kurulu toplantısına katılan Turizm Eski Bakanı Mahir Ünal, Anayasa değişikliğine karşı çıkan CHP’yi eleştirirken, ‘1961 anayasası değişirken siz neredeydiniz’ diye sorarken, değişikliğin rejim değil, siyasal sistem değişikliği olduğunu açıkladı.