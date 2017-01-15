Kuyuya-düşen-domuz-için-seferber-oldular

Eren Ayhan
MUĞLA (İHA) – Bodrum’da kuyuya düşen yaban domuzu için AKUT ekipleri seferber oldu. Domuzu kuyudan çıkartmak için uyutan ekipler uzun uğraşlar sonucu hayvanı kurtardı.
AKUT Bodrum ekibinden 3 gönüllü ve Bodrum Belediyesi Sokak Hayvanlarını Koruma Birimi bir ihbar üzerine Konacık Girelbelen mevkisinde kuyuya düşen yaban domuzunu kurtarmak için operasyon yaptı. Yaklaşık 4 metrelik çukura düşen domuz çıkarmak için gelen veteriner hekim domuzu iğne ile uyuttu. Daha sonra uyutulan domuz ip yardımıyla düştüğü kuyudan çıkarılarak doğaya salındı.