Ortaca’da-şiddetli-yağış

Ortaca’da gün boyu devam eden yağmurun ardından öğle saatlerinde aniden bastıran dolu yaşamı olumsuz etkiledi.
Aşırı yağışlardan tarım arazileri sular altında kaldı. Güzelyurt mahallesinde bazı evleri su bastı.
Yaklaşık 10 dakika süresince fındık büyüklüğünde yağan dolu ilçeyi beyaza bürüdü.
Hayati Tosun (Esnaf) “1970’den beri Ortaca’dayım, böyle iri dolunun yağdığını ben görmedim. İnşallah meyvelere zarar vermemiştir” dedi.
Enver Korkut, kapalı olan ve bakımı yapılmayan büzler yüzünden ev ve bahçelerini su bastığını dile getirdi.
Güzelyurt mahallesinde oturan Kaan Orhan ise her yıl aynı çileyi çektiklerini söyledi.
Orhan, “her sene burası böyle su altında kalıyor. Evimize girmekte zorluk çekiyoruz. Hayvanlarımız var, bakımına çıkmakta, işlerini görmekte suyun içinde zorluk çekiyoruz. Sadece yapacakları bir su yolu açmak. Ama yıllardan beri hiçbir faaliyet yok” diye tepki gösterdi.