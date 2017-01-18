Meteor-taşından-30-bin-dolarlık-tespih-yaptı

– 3 aydan Göktaşını tespihe çevirdi
Eren Ayhan
MUĞLA (İHA) – Bingöl’de bulunan ve oldukça pahalı olan göktaşını, Bodrum ilçesine getiren tespih ustası meteor taşını işleyerek 3 adet tespih yaptı. Dünyada bir eşi daha olmayan el emeği göz nuru tespihleri 30 bin dolardan satışa çıkardı.
Kehribar, Oltu, gümüş, altın ve değerli taşlardan yapılan tespihlerin yanı sıra meteor taşından da tespih yapıldı. Geçtiğimiz yıl Bingöl’e göktaşı düşmüştü. Günlerce konuşulan göktaşı nedeniyle Bingöl’ün Sarıçiçek köyünde herkes işi gücü bırakıp boş arazide göktaşı aramaya çıkmıştı. Çok pahalı olduğu söylenen göktaşı uzun süre gündemde kalmıştı. Bingöl’den sonra Bursa’da da gök taşı bulunmuştu. Bir vatandaş, Eskişehir ve Bursa arasından bir arazide bulduğu 10 kg’lık göktaşının gramını 80 dolardan satışa çıkarmıştı.
Göktaşı usta ellerde işlenerek 30 bin dolarlı tespihe dönüştü
Devlet sanatçısı hattat ustası koleksiyon tespih üreticisi İsmail Ergün çıkan haberlerin ardından Bingöl’e giderek bir göktaşı satın aldı. Aldığı taşın meteor olduğuna dair MTA dan olur alan Ergün, 3 ay boyunca ince ince dokuyarak göktaşını tespih yaptı. 3 adet üretilen göktaşı tespihinin tanesi 30 bin dolardan satışa çıkarıldı. Sıfır araba fiyatında olan Göktaşı tespihlerinden ikisi yapıldıktan hemen sonra 2 koleksiyoncu tarafından satın alındı. Elinde 1 adet kalan tespih ise alıcısını bekliyor. Dünyada sadece 3 adet bulunan tespihi görmek isteyenler, Yalıkavak mahallesinde bulunan marinada Sanatçı İsmail Ergün’ün ziyaret ediyor.