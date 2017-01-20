Dünya büyük bir mücadeleye sahne oluyor…Dünya’da köklü değişiklikler yaşanıyor..
Türkiye’de de bu mücadelenin yansımalarına şahitlik ediyoruz.
Türkiye, paralel yapı ile mücadele ediyor. Rusya, ABD ve birçok ülke’ de aynı yapı ile mücadele ediyor. Hepsi birbirine bağlantılı olaylar zinciri. Rusya’da suikasta kurban giden, üst düzey yönetici sayısı almış başını gidiyor. ABD yeni başkanına karşı açık, açık savaş ilan edildi. Adam henüz, koltuğuna bile oturmadan kontrol altına alınmaya çalışılıyor..
Türkiye’de yaşadıklarımızı ve daha yaşayacaklarımızı da bu olaylardan bağımsız düşünmememiz lazım. Hepsi bir biri ile bağlantılı.. Yenidünya düzeni kuruluyor. Taraflar kılıçlarını çekti…
Bir tarafta ABD-RUSYA-TÜRKİYE denklemini kurmaya çalışan yeni ABD başkanı, diğer tarafta ise Obama’nın temsil ettiği ABD-İNGİLTERE-İSRAİL-ÇİN denklemi ile yenidünya düzenini kurmaya çalışanların mücadelesi…
Ekonomiden, siyasete , Terör saldırılarından toplumun cepheleşmesine kadar yapılan mücadelelerin hepsinin arkasında, bu güçlerin parmak izini bulabilirsiniz..
Türkiye’yi yanına çekmeyi veya Türkiye’yi kontrol etmeyi başaran kazanacak. Türkiye tüm dengelerin en önemli unsuru. Savaşın düğümünü Türkiye çözecek. Türkiye’nin taraf olduğu ekip bu mücadeleyi kazanacak..
Önemli bir ülkeyiz. Önemli olduğumuz içinde sıkıntıları yaşıyoruz, yaşatılıyoruz…
Mücadele eden ekiplerin, içimizde gizli yapıları var. O yapılar ile hem bizi terbiye etmeye çalışıyorlar hem de bir birleriyle bizim üzerimizden savaşıyorlar. O nedenle canımız yanıyor.
Başkanlık için anayasa teklifi veya parlamenter sistem ile ilgili yaşanan mücadelelere de bu gözle bakabilirsiniz.
Meclise baktığınızda Avrupa’ya yakın olan partiler ile Amerika’ya yakın olan partilerin blok oluşturduğunu ve ayrıştıklarını ,rahatlıkla görebilirsiniz…Siyaseten mücadele çok açık ve net..
Anayasa değişiklik teklifi meclisten geçerse eğer, bu mücadelenin Türkiye ayağının sertleşeceğini söylemek için alim olmaya gerek yok.. Bizim iç meselemiz gibi görünen olayların bile perde arkası çok farklı…!
Yenidünya düzeni kurulurken, eski düzende söz sahibi olan birçok ülke ikinci plana itilirken, yeni ülkeler söz sahibi olacak. Eski dünya düzeninin güçlü ülkeleri bunu kolay kabullenmeyecek ve ölümüne mücadele edeceklerdir.. Ediyorlar da zaten.
Dünyada mevcut küresel tüm kurumlar değişecek… Patlatılan her bomba, gerçekleşen her suikast, ortaya çıkan tüm kaoslar, siyasi çekişmeler, algı operasyonları ve ekonomik baskıların nedeni de bu güç savaşları ..
CANIMIZ ÇOK YANACAK ama bu beladan kurtulmanın yolu da ülke içinde BİRLİK olmamız ile gerçekleşecek. Bu sebepten dolayı EVETÇİ- HAYIRCI cepheleşmelerin bizi bölmesine müsaade etmeyelim. Elbette siyasi düşünme farkımız olacak. Elbette gönül verdiğimiz partilerimiz olacak. Elbette rekabet ve çekişme olacak ama bu yarışın, memlekete hizmet yarışı olduğunu hiç unutmadan bu rekabet yapılmalıdır. Tarihi dönemler yaşıyoruz. Ülkemiz ve insanlık için inşallah hayırlara vesile olur. Dünyaya barış ve huzurun gelmesini diliyorum. Hayırlı haftalar….