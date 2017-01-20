Muğla Sıtkı Koçman Üniversite Köyceğiz Meslek Yüksekokulu bünyesinde Sağlık Meslek Programı’nın açılması ile ilgili çalışmalar devam ediyor.
Köyceğiz Belediyesi ve Köyceğiz Yüksek Okul Yaptırma ve Yaşatma Derneği olarak, İlçeye Meslek Yüksekokulu açmak için Köyceğiz belediyesi dönerde bulunan Şok Marketin üzerini kiralamış bulunmakta.
Köyceğiz Kaymakamı Gürkan Demirkale, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan ile ile birlikte Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar’ ı ziyaret ederek Köyceğiz Sağlık Meslek Yüksek Okulu açılması için müracaatta bulundu.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversite Köyceğiz Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılması planlanan; 1- Eczacılık hizmetleri, 2-Yaşlı bakim, 3-Tıbbi Laboratuvar Teknikeri bölümleri için üniversite senatosu toplanarak kuruluşuna onayla verildi.
Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, “Emeği geçen Valimiz Sayın Amir Çiçek’e, Rektörümüz Sayın Mansur Harmandar’a, Rektör Yardımcımız Sayın Bayram Akçay’a, İlçe Kaymakamımız Sayın Gürkan Demirkale’ye, Köyceğiz Yüksekokul Müdürümüz Sayın Mehmet Ali Özler’e ve Köyceğiz halkı adına teşekkür ederim, İlçemize Köyceğiz’e hayırlı olsun.” dedi.
Köyceğiz EMİTT Fuarı’nda tanıtılacak
Köyceğiz İlçesi’nin doğal güzellikleri, kültürel ve tarihi değerleri, EMITT Fuarı’nda tanıtılacak.
Bu yıl 21’incisi 26-29 Ocak tarihleri arasında İstanbul Beylikdüzü TÜYAP Fuar Merkezinde düzenlenecek Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT’te Köyceğiz’de yerini alıyor. 70 bin metrekarelik 11 salonda, 4 bin 500 firmanın yer aldığı fuara 70’e yakın ülkenin katılması planlanıyor.
Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Köyceğiz’in tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini turizm dünyasının yurt içi ve yurt dışındaki temsilcilerine en iyi şekilde tanıtmak için 26-29 Ocak tarihleri arasında Dünyanın en büyük 5 büyük fuardan birisi olan 21. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarında yer aldıklarını ifade etti.
Köyceğiz Delta Plajı yenileniyor
Köyceğiz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Belediye tarafından işletilen Delta plajında yapılacak düzenleme için çalışmalara başladı.
Delta Plajından göle iniş noktasında tadilat ve çevresinde yapılacak düzenleme ile ilgili Belediye Başkanı Kamil Ceylan Fen işleri Müdürlüğünden bilgi alarak, çalışmaların 2017 yılında tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.
Köyceğiz’de yol yapım çalışmaları sürüyor
Köyceğiz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri olumsuz hava şartlarına rağmen Balcılar Mahallesinde yol yapım ve Bal ormanı çalışmalarına devam ediyor.
Mevsimsel hava koşulları sebebiyle kullanılamaz hale gelen yolların zemin iyileştirilmesine ve bal üretimini artırmak için Bal ormanına yönelik çalışmalar başladı.
Balcılar Mahallesinde kış aylarıyla beraber yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle yollarda oluşan çukurlar da çözüme kavuşturuldu.