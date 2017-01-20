Nasıl görmezsin…
Önüne gelenin kandırdığı, 3 gün önce söylediğinin 3 gün sonra tersini söyleyen, 15 yıldır yaptıklarıyla ülkeyi bugünkü kötü günlere getiren birinin, başkan olunca ülkenin nasıl daha da karanlıklara sürükleneceğini…
Nasıl görmezsin…
Atatürk gibi bir dahinin bile, kurduğu Cumhuriyette diktatörlük yapmayıp, milli iradenin temsil yerinin meclis olduğunu ve her türlü yetkinin mecliste olduğunu söyleyerek, bu ak vatandaşlara tuttukları yolun yanlış olduğunu daha o zamandan gösterdiğini…
Nasıl görmezsin…
Bilerek veya bilmeyerek dış güçlerin maşası olduklarını, halkın kutuplaşmasına ve ülkenin bölünmesine alet olduklarını…
Nasıl görmezsin…
Ülkedeki talanı, ekonomideki çöküşü…
Nasıl görmezsin…
Bilimde, eğitimde geri gidişi, müfredatlardan Atatürk’ün çıkarılışını…
Nasıl görmezsin…
Şeriatla yönetilen ülkeler dışında bilim olarak okutulan Darwin’in evrim teorisini biyoloji dersinden çıkararak, şeriata bir adım daha yaklaştıklarını…
Nasıl görmezsin…
Üniversitelerdeki sessizliği, korkuyu, anayasa değişikliği görüşmelerinde yüzlerce anayasa profesöründen hiç ses çıkmayışını, üç beş şarlatanın hazırladığı metinlerin anayasa diye yutturulmaya çalışıldığını…
Nasıl görmezsin…
Faşist baskıyı… Hapisteki gazetecileri… Darbe önledik diye kendileri darbe yapıp OHAL ile ülke yönetenleri…
Nasıl görmezsin…
Talan ettikleri ülke uğruna şehit olan yiğitleri, ‘vatan sağ olsun’ları, ‘şehitlik mertebesi’ teranelerini… Kendilerinden şehit olan var mı, kimin için vatan sağ olsun?
Nasıl görmezsin…
Memur ve Emekli maaşlarına yapılan zamlarla piyasadaki zamlar arasındaki uçurumu… Petrol fiyatlarındaki artışı, dolardaki artışı… Hani ekonomi çok iyi gidiyordu?
Nasıl görmezsin…
12 yıldır bu ülkeyi yönettiği halde ‘bu ülke böyle mi olmalı’ diyenleri…
Nasıl görmezsin…
Parasıyla geçtiğin halde otoyol ve köprüleri hizmet diye yutturduklarını…
Nasıl görmezsin…
Devlet imkanlarıyla, senin benim vergilerimle yapılanları vatandaşa lütufmuş gibi sunduklarını…
Sen görmezsen, ben görmezsem, biz görmezsek…
Kim savunacak Atatürk Cumhuriyeti’ni?
Atatürk’ün Cumhuriyeti emanet ettiği gençlik nerde?
Nazım’ın dediği gibi;
“Ben yanmazsan,
sen yanmasan,
biz yanmasak,
nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa…”