Öğrencilere-Gazetecilik-Anlatıldı

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen söyleşi programında ilk ve ortaokul öğrencilerine gazetecilik anlatıldı.
Köyceğiz Halk Eğitim Müdürlüğü salonunda yapılan söyleşi programına İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazlı Karabağ, AR-GE Gurubu öğretmenleri Selda Kamacı, Fatih Şaylan, Oya Karabağ ve Sedat Aksoy ile birlikte öğrenciler katıldı. Programa konuşmacı olarak ise Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Süleyman Akbulut, GÜNEYEGE gazetesi adına yazı işleri Müdürü Av. Nasuh Keser ve Salih Cura, Köyceğiz Gazetesinden Adnan Tüfekçi katıldı.
Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazlı Karabağ’ın açılış konuşmasının ardından Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Süleyman Akbulut gazete ve gazetecilik hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Öğrencilerin sorularını cevapladı. GÜNEYEGE Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Av. Nasuh Keser ise yaptığı konuşmada bir haberin nasıl hazırlandığını ve haber yazılırken dikkat edilmesi gereken hususları anlatarak, ‘’Bir konunun haber olabilmesi için Neden, Niçin, Nasıl, Nerede, Ne zaman ve kim tarafından yapıldığının açıklıkla anlatılması gerekir. Haber dedikodu üzerine yapılamaz. Gerçeklere dayandırılmalıdır. Zaten haber ile dedikoduyu ayıran özellikte buradadır. Bir gazete sizlerin elinize gelinceye kadar birçok çalışmadan geçer. Muhabirin sahadan topladığı bilgiler metin haline getirilir, grafikerler tarafından sayfa tasarımları yapılır, hazırlanan sayfalar yazı işleri tarafından tekrar gözden geçirildikten sonra baskıya verilir. Basılan gazeteler ise dağıtımcılar tarafından gazete bayilerine ulaştırılır ve bu şekilde de gazete sizlere ulaşmış olur’’ dedi. Öğrencilerin sorularının cevaplanmasının ardından söyleşi sona erdi.