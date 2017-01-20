Merhaba dostlarım….
Ben bu yazıyı hazırladığım sıralarda, yılbaşı gecesi reinayı kana bulayan caninin yakalandığı haberi geldi…
Sevgili dostum Süleyman Soylu İçişleri Bakanı olduğu gün “ARTIK HİÇBİRŞEYİN ESKİSİ GİBİ OLMAYACAĞINI” söylemiştim…
Bakanımın gözü karadır, elinden uçan da, kaçan da kurtulamaz, Allah”ın izni ile DEAŞ da, PKK da FETÖ de kurtulamayacak…
Başta Bakanımız olmak üzere emeği geçen tüm emniyet güçlerimizi kutluyorum….
Darısı Karayılan”ın başına, Fethullah”ın başına….
Gelelim konumuzaaa….
Malumunuz, Başkanlık Sisteminin ilk tur görüşmeleri TBMM”de gürültülü bir şekilde olsa da tamamlandı…
İrili ufaklı bir çok tartışmanın yaşandığı görüşmeler sırasında dikkatimi çeken Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan”ın “TEK ADAM” olarak nitelendirilmesi oldu…
Bugüne kadar girdiği Genel-Yerel tam 8 seçim, 2 referandum ve 1 Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandıktan oylarını arttırarak çıkan bir lidere, Milletin Liderine “TEK ADAM” diyenlere itirazım var…
Yandex”e “TEK ADAM” nedir diye sorduğumda….
“Teklik özelliğini gösteren kimse, Lider…” yanıtını veriyor….
Şimdi bu tanım doğrultusunda size bir “TEK ADAM”dan bahsedeceğim….
Bakalım tanıyabilecek misiniz?
Bu “TEK ADAM” fazla uzakta değil, hemen yanı başımızda…
“TEK ADAM” olduğu 1999 yılından bu yana, tam 18 yıldır kimse O”nu durduramıyor…..
Öyle kudretli(!) ki; O”na danışmadan partisinin İl Başkanı olmak mümkün değil…
İlçe Başkanı olmak, hiç mümkün değil….
İlçe Belediyelerine Başkan Adayı olmak istiyorsanız kat-i surette kendisinden onay almak zorundasınız….
Başkanlıkları geçtim, eğer kendisine muhalifseniz, Menteşe”de İlçe Delegesi olmanız bile mümkün değil….
Gelelim Milletvekillerineeee…
Eeeeeee….. delegeler bile tahakküm altında iken, kendisine bağlı Belediye Başkanları da devreye girince kağıt üzerinde yapılan ön seçimler bile kifayetsiz kalıyor…
Kısacası, ön seçimden çıkmak isteyen bir aday bağlılığını göstermek zorundaaa….
Evet Dostlar, gördüğünüz gibi, “TEK ADAM”ımızın partisi üzerindeki etki alanı oldukça geniş, hatta sınırsız….
Buraya kadar ünlü “TEK ADAM”ımızı tanıyamadıysanız biraz daha açalım….
Kendisi sosyal demokrattır(!) ama taşeron işçi çalıştırmaktan çekinmez…..
Uzunca bir süre kendi meslek örgütüne başkanlık yaptığı halde yönettiği kurumun uygulamalarında hiçbir STK”nın görüşünü sormaz, hatta bu uygulamalarına karşı çıkan bir meslek örgütünü makamından kovduğu bile görülmüştür….
STK”ları geçelim, kendi Belediye Meclis Üyelerinin fikirleri bile önemsizdir O”nun için…
Yıllardır boş duran ve 1982″de yapılan imar planı ile Belediye Hizmet binası yapılması için ayrılan eski garaj alanını tereyağından kıl çeker gibi konut alanı ilan eder… Allah”tan aylar önce huzurundan kovduğu meslek örgütü dava açar da güzel Muğla”mızın tek nefes alma alanı, tek meydanı, büyük bir kütle inşaattan kurtulur….
Ağzını açtımı sanattan, kültürden bahseder ama şehrin orta yerinde bulunan eski sinemayı halkın bütün itirazlarına rağmen ucube bir katlı otoparka çevirmekten geri durmaz…
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitemizin Kötekli”ye kadar getirdiği, kendi cazibesi ile taaaa Sandıraz Dağından bedava akıp gelen İÇİLEBİLİR KAYNAK SUYUNU küçük bir katkı ile Menteşe”ye alması için yapılan teklifi elinin tersi ile iterek, kendi şehrini Bahçeyaka kuyularından 3-4 pompa ile milyonlarca lira elektrik harcayarak getirdiği İÇİLEMEYEN pahalı suya mahkum eder…
Sayesinde güzel Muğla”mız hala sağlıklı bir kanalizasyona sahip değildir…
Aynı şekilde insanlarımız doğalgazı hala sağlıklı bir şekilde kullanamamaktadır…
Yapılamayan yolları köprüleri saymıyorum bile…
Feryat eden şoför esnafımızı, Onları temsil eden Otomobilciler ve Şoförler Odalarını hiçbir şekilde dinlemez…
Her tarafı dubalarla donatır, dükkanının hatta evinin önüne arabasını park edemeyen esnafımızı dinlemez…
Hepsini bir kenara bırakalım…
13 İlçesi bulunan ilimizdeki 9 Belediye Başkanı kendi partidaşı olduğu halde bir şekilde Onlarla bile kanlı bıçaklı olmayı başarır….
Yazıyı okurken yüzünüzde oluşan tebessümü görür gibiyim…
Biliyorum bir çoğunuz kimden bahsettiğimi anladınız…
Ama anlamak istemeyenler için bir kez de ben yazayım…
Biz Muğlalıların tanıdığı bir tane “TEK ADAM” var ve O”nun adı Osman Gürün….
Saygılarımla….