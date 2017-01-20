DALAMAN DESTİNASYONU bölgesinde 2016 da turist gelişinde % 35 civarında düşüş var. 2016 da ülkemizde turizmde kriz yaşandı. Krizin 2017 de de devam edeceği gözüküyor. Yapılan erken rezervasyonlar, otellerle acente sözleşmelerine bakarsak aynı zamanda tur operatörleri uçak izni alma sayısına bakarsak 2017 de durum 2016 ya göre pek değişeceğe benzemiyor. Bu durumda durmadan çözüm tanıtım diyoruz ama turistin kafasındaki terör algısı ve imajı değişmedikçe, Turist tur operatörleri ve ajentalar etkisinde kalıp İspanya, Portekiz, İtalya ve Yunanistan’ı tercih ediyor. Peki, turistin algısı ve imajı nasıl değişir. İşte bunun için yerleşik yabancılar ve eski dostluklar kullanılmalı. Herşeyi devletten beklemek yerine herkes bişeyler yapmalı.
TURİST TEKRARI, MÜŞTERİ SADAKATI ile aynı şeydir. İngilizcedeki adı ‘’tourist loyalty’’ dir. Loyalty yani müşteri sadakati, müşterinin tekrar tekrar aynı oteli, restoranı veya barı tekrar tekrar veya yıllarca tekrar ziyaret etmesidir. Benim bir arkadaşım var, İngiliz adı Terry John Mellard, 40 sene öne tanışmıştım,40 senededir her yıl, yıllık tatilini geçirmeye bölgemize gelir. Uzun yıllar Sarıgerme Şahin Otelde ve Göceğin çeşitli pansiyonlarında otellerinde kaldı, son 10 yıldır sadece Göcek Yağmur otelde kalmaktadır. Bu arkadaşın ailesi ve eşi dostu 40 yılda Türkiye’de en az 100.000$ harcadı.
DALAMAN HİLTON ESKİ GENEL MÜDÜRÜ SN HAKAN ALPAY’A otelinize gelen turistler arasında eski müşteri oranınız nedir diye sormuştum. S. Alpay şu anlarda % 40 turist tekrarımız var ama biz bu oranı % 70 lara çıkarmak amacındayız demişti. Tabiki onların otelinin adı Hilton. Hilton müşterisi dünyanın neresinde olursa olsun, güvenliği ile kaliteli hizmetiyle Hiltonu tercih eder. Bizim Dalyanda yabancı uluslararası zincir marka otel yok. Dalyan esnafı otelcisi, pansiyoncusu, apartcısı, küçük otelcisi, büyük otelcisi, cantacısı, barcısı, restorancısı gelen her müşterinin gelecek yılda gelmesi için dostluklar kurmalı, küçükte olsa turiste jestler yapıp gönlünü almalıdır. Sizce Dalyanda eski turist tekrarı oranı nedir? Dalyan olarak müşteri tutmasını becerebiliyor muyuz?
DALYANDA küçük ve ortaboy oteller var. Öyle 4-5 yıldızlı otel yok. Çoğunluğu belediye belgeli. Sadece 10 kadar bakanlık belgeli 2-3 yıldız veya butik oteller var. Küçük otellerin müşterilerle dostluk kurmaları çok kolay. Orta boy ve turizm belgeli otellerde kahvaltı ve yarım pansiyon hizmet veriliyor. Bu bakımdan orta boy otellerde müşteri ile dostluk bağı kurmak daha çok aşçı, garson, barcı gibi çalışanlara kalıyor. Bu kişilere dostluk kuran turist ertesi sene geldiğinde bu insanları otelde arıyor. Bulamayınca 3ncü yıl gelmeyebiliyor. İşte turist tekrarını arttırmada otelin her yıl aynı kişiyi çalıştırması ve personeline turistle dostluk kurmasını öğretmesi çok önemli. Sarıgermedeki 4-5 yıldızlı oteller bu konulara önem vererek eski müşteri oranını arttırabiliyor.
DALAMAN HAVALANI YDA GENEL MÜDÜRÜ, Hamdi Güvenc başkanlığında 2016 Kasım ayı sonunda Köyceğizde kurulu ‘’Muğla yabancılar derneği’’, ‘’Dalyan İztuzu Turizm ve Tanıtım Derneği’’ ve bölgede yaşayan yabancılar olmak üzere bir toplantı yapıldı. Sonra bölgede yerleşik yabancılara Çandır Köyü bölgesi gezdirildi. Yabancılar elini taşın altına koymaya söz verdi. Bu toplantı bana göre çok önemliydi. Çünkü bu sayede bölgedeki yabancılar vasıtasıyla yurt dışına ‘’Bizim bölgemizde terör yok, biz Türkiye’nin Batı Akdeniz bölgesinde huzur içinde yaşıyoruz. Gelin Dalaman destinasyon bölgesine gelin burası çok güzel ve huzurlu ’’ mesajı verilmesi gerekiyor. Biz bu kriz döneminde Kalkan-Datca arası bölgede ikamet eden yerleşik yabancılardan faydalanmak zorundayız.
DALYAN CARIA OTELDE YAPILAN TOPLANTI SONUCU bakın Halil Karanfiloğlu ne diyor.’’ Avrupa ülkelerinde Türkiye üzerine yapılan olumsuz haber ve düşüncelerin ancak ülkemizde yaşayan yabancıların kendi ülkelerinden Türkiye’yi anlatmalarını sağlamak ve birer turizm elçisi gibi çalışmasının kuluçka dönemini oluşturmak hiçbirşey yapmasak yerine hareket edelim diyoruz.
Hamdi Güvenç başkanlığında bizim de dernek olarak destek verdiğimiz çalıştayı Dalyan Caria Royal Otelde yaptık. Bu toplantıda bir grup kurulmasını ve sosyal medya üzerinde kendi tanıtımızı yapmak, her yabancı kendi yurtdışı tanıdığına bunu göndermesi ve bu gurupta oluşacak yeni fikirler oluşturmak, Siyası ve yetkili idarecilere rapor sunmak. Bu ilk çalışma çalıştaylar devam edecek yurtiçi ve yurt dışında’’ diyor. Ama maalesef 2 aya yakın zaman geçti bu güzel toplantı Kalkan-Datca arasındaki yerleşik yabancılara yayılamadı. Turistin Avrupa’da tatil kararı verme dönemi bitiyor.
BÖLGEDEKİ OTELCİLERE genellikle sorarım. Turist tekrarınız nedir, yani otelinizdeki müşterilerin yüzde kaçı eski müşterilerinizden oluyor diye? Genellikle aldığım cevap % 10, % 20 arasıdır. % 10, %20 eski müşteri ile otelcilik, restorancılık, barcılık yapılmaz, yapılamaz. En düşük eski müşteri oranı %60-70 olmalı. Bir eczane düşünün, bir tuhafiye, bir berber düşünün eski müşteri oranı % 60-70 dir. Otellerde neden % 60 olmuyor. İşte bu müşteri memnuniyeti, müşteri ile dostluk kurabilme kabiliyetidir. Destinasyon olarak düşünelim Dalaman havaalanı müşterisi yılladır bizim müşterimiz İngiliz’. İngilizlerin bölgeye sadakatini sağlayabildik mi? İngilizlerin gönlünü alıp ‘’burası güvenli bölge lütfen dostlarınıza anlatınız’’ demeliyiz. Bölgemizde Yerleşik yabancıları kullanmalıyız. Artık her şeyi devletten bekleme yerine kendimiz de bişeyler yapmak zorunda olduğumuzu anlamalıyız.
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