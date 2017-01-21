Bekir Tosun

MUĞLA (İHA) – Muğla’nın Ula ilçesine bağlı turistik Akyaka Mahallesinde Ağustos ayında Salih Ateş’in (59) pompalı tüfek ile öldürülmesi ile ilgili tutuklanan üç kişi cinayetin işlendiği Akyaka Mahallesinde olayın nasıl gerçekleştirdiklerini anlattılar. Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin de hazır bulunduğu yer göstermede sıkı güvenlik tedbiri alındı.

Muğla Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan olayın bir numaralı zanlısı ve pompalı tüfek ile ateş ettiği öğrenilen Abdullah An., araç sürücüsü Bora Y. ve yardım ve yataklıktan tutuklu Yasin T. geniş güvenlik önlemleri altında Akyaka Iskelesi’ne getirildi. Muğla Il Jandarma Komutanlığı Komando ekiplerinin çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı yer göstermede iskelenin giriş ve çıkışları kapatıldı. Cinayet zanlısı Abdullah A. olayın gerçekleştiği Beyaz Ada-1 teknesi önünde yer gösterimi yaptıktan sonra tekrar Cezaevi aracına bindirildi. Cinayet sonrası üç kişinin bindikleri aracı olay mahallinden 150-200 meter ileride terk ederek başka bir araca bindikleri ortaya çıktı.

Cinayet şüphelisi olarak tutuklu bulunan üç kişinin Akyaka iskelesinde yapılan yer tespit tatbikatı yaklaşık bir saat sürdü. Muğla Adalet komisyonu Başkanı ve 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanının yanı sıra, yer göstermede avukatlar da hazır bulundu.

ÖZEL EKİP KURULMUŞTU

Firari zanlı Abdullah A.’nın Ağustos ayının başında gerçekleşen cinayet sonrası firar etmişti. Firar sonrası araç sürücüsü ve cinayete yardım ve yataklık ettiği ileri sürülen Yasin T. Ile şoför Bora Y. olaydan bir gün sonra Fethiye’de yakalanmıştı. Firar eden Abdullah A.’nın yakalanması için Muğla Il Jandarma Komutanlığı Istihbarat Şube Müdürlüğü tarafından özel ekip kuruldu. Özel ekip ile Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı’nın titiz çalışmaları sonucu firari sanık Abdullah A.’nın izi adım takip edildi. Firari zanlının irtibat kurabileceği tüm yakınları ve arkadaşları takibe alındı. Takip esnasında çok sayıda güvenlik ve MOBESE kayıtları incelendi. Yapılan takip sonrası ezel ekip firari zanlının Izmit ilinde saklandığını tespit etti. Şüphelinin irtibata geçtiği değerlendirilen şahısların takip edilmesi ve elde edilen istihbari bilgilerin değerlendirilmesi üzerine firari şüpheli Abdullah An., Izmit iline görevlendirilen Muğla Il Jandarma Komutanlığı özel ekipleri tarafından sabah saatlerinde börekçide kahvaltı yaparken kıskıvrak yakalanmıştı.