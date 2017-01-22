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Hava sıcaklığının artması ile Ortaca ilçesinde vatandaşlar, güneşin tadını sahilde çıkardı.
Kış aylarının ortasında olunmasına rağmen hafta sonu yüzünü gösteren güneş ile Ortacalılar caddelere, parklara ve sahillere akın etti.
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının keyfini çıkarmak için dışarı çıkan Ortacalılar, Sarıgerme ve İztuzu sahilinde piknik yaptı.
Sarıgerme sahilinde aileler yürüş yaparken, çocuklarda sahile kurulan zıpzıpda oynadı.
Yeni evli bir çiftin sıcak havayı fırsat bilerek İztuzu sahiline dış çekim için gelmesi de renkli görüntülere sahne oldu.
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