Annesini-ve-oğlunu-kurtardı-ama-babasına-yetişemedi

Fethiye ilçesinde bir evide çıkan yangında 77 yaşındaki Alzheimer hastası Ismet Çakıcı yanarak hayatını kaybetti. Evde bulunan diğer üç kişi ise son anda canlarını kurtardı.
Edinilen bilgiye göre; Yakacık Mahallesi’nde Ismet Çakıcı’ya (77) ait 2 katlı evde gece yarısında buzdolabındaki elektrik kaçağı nedeniyle yangın çıktı. Çakıcı’nın kızı Aynur Aydilek, yattığı sırada babasının kaldığı odadan bir ses geldiğini duydu. Aydilek, odanın kapısını açtığında içerinin yandığını gördü. Diğer oda da yatan oğlu ve yaşlı annesini uyandırarak kapının camını kıran Aydilek ve aile fertleri, kendilerini dışarıya atarak yanmakta olan evden kurtuldu. Kısa sürede büyüyen yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi Itfaiye Daire Başkanlığı Fethiye ve Seydikemer Grup amirliği ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 2 saate güçlükle söndürülen yangında evden çıkamayan Alzheimer hastası Ismet Çakıcı hayatını kaybetti. Evin alt katında bulunan ahırda, 23 adet keçi de telef oldu.
Soğutma çalışmaları ardından eve giren jandarma ekipleri, Çakıcı’nın cesedini yattığı oda buldu. Evden çıkarılmasının ardından cenaze aracına alınan Çakıcının cesedi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
“Babam öldü, bizler kış günü sokakta kaldık”
Annesi ve oğlunu yanmaktan kurtaran Ismet Çakıcı’nın kızı Aynur Aydilek: “Yangını fark ettiğimizde hiçbir şey yapamadık. Kendimiz dışarıya çok zor çıktık. Dumandan etkilendik ve yanmaktan child anda kurtulduk. Kapının kilidini bulamadım. Camı kırarak dışarıya çıktık. Yangında babamı kaybettim. Evin altındaki ahırda 23 keçi de yanarak telef oldu kendimiz de kış günü dışarıda kaldık diye” konuştu.
Yakacık Mahalle muhtarı Bayram Karataş ise; “Çok acı bir olay. Gece yarısı çıkan bir yangın itfaiyeye haber verdik. Itfaiyenin hızlı müdahale etmeseydi diğer evlerde yanacaktı. Hayatını kaybeden kişi yaşlıydı ve biraz rahatsızdı. Ayrı bir odada yatıyormuş. Yangın onun bulunduğu odada başlıyor. Eşi ve çocukları ayrı bir oda da yatıyormuş. Çocukları yangının farkına varıyorlar fakat oda yanmaya başlamış. Ne yazık ki kurtaramadık” diye konuştu.
Muhtar Karataş, evsiz kalan aileye yardım için ilgili kurumlara başvuracaklarını sözlerine ekledi.