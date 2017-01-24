Dünyanın-en-uzun-3.-tüneli-bitti,-Göcek-tüneli-bitmedi

Çetin kış şartlarına rağmen yapılan çalışmalarla bitme aşamasına gelen 14 bin 40 ve 14 bin 16 metrelik toplam 28 bin metrelik çift tüpten oluşan Ovit tüneli bitme aşamasına geldi. Ovit tünelinin bu yıl içerisinde hizmete açılması planlanıyor. Yıl boyu aralıksız çalışılan 1 kilometrelik Göcek tüneli bitirilemedi.
-Muhtar, Cumhurbaşkanına iletti
Dalaman Merkez Mahallesi Muhtarı Mustafa Kemal Yaman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak katıldığı 34. Muhtarlar toplantısında Göcek tünelinde alınan ücret ve yeni yapılan tünel ile ilgili sıkıntıları dile getirdi.
Dalaman Merkez Mahallesi Muhtarı Mustafa Kemal Yaman, “Cumhurbaşkanımızın toplantısına katılan muhtar arkadaşlarımız bölgelerindeki olumlu ve olumsuz gelişmeleri iletme fırsatı buldu. Ben de bölgemiz için önemli olan Göcek tüneli ile ilgili sıkıntıları dile getirdim. Bilindiği üzere Dalaman-Fethiye arasındaki Göcek tüneli 900 metre ve gidiş-dönüş 9 lira ücret alınıyor. Bu ücretin bu yolu sıklıkla kullanan vatandaşlar için çok yüksek olduğunu ve kaldırılmasını, bunun yanı sıra Göcek tünelinin yanı başında devlet imkanlarıyla yapılan ve bitmiş olmasına rağmen henüz hizmete girmeyen ikinci Göcek tünelinin biran önce hizmete açılmasını istiyoruz dileklerimi ilettim” dedi.
Muhtar Yaman, “sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bu tür konularda hassas olduğunu biliyoruz. Bölgemizin bu sıkıntısına çözüm bulacağını düşünüyorum” diye konuştu.
-Göcek tüneli
Muğla-Antalya karayolunu birbirine bağlayan Dalaman-Göcek mevkisine ikinci tünel için ilk kazma 2013 yılında vuruldu. 1 kilometre uzunlukta olacak olan tünelin yaklaşık 2 yılda bitirilmesi planlanmıştı.
-Ovit Dağı Tüneli
Rize-Erzurum arasındaki kara yolunun İkizdere-İspir mevkiinde bulunan Ovit Dağı Geçidi’nin kara yolu tüneli ile geçilmesini hedefleyen bir ulaşım projesidir. Tünel, bin 400 metresi çığ tüneli olmak üzere toplam 14 bin 40 ve 14 bin 16 metrelik çift tüpten oluşuyor. Tamamlandığında Türkiye’nin en uzun, Avrupa’nın ikinci, dünyanın ise en uzun üçüncü çift karayolu tüneli olacak.
Proje kapsamında; giriş tarafında 2 kilometrelik, çıkış tarafında ise 1,7’lik kilometre bağlantı yolları, 2 adet köprülü (farklı seviyeli) kavşak ve 300 metrelik çığ tüneli yer alacak.
Ovit tüneli için 2011 yılında ilk kazma vuruldu, Göcek tüneli için ise, 2013 yılında çalışmalara başlandı.
– Ömer Kundakçı