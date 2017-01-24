Kan-bağışına-destek-oldu-çeyrek-altını-kaptı

Köyceğiz Devlet Hastanesi, geleneksel hale getirdiği kan bağışı kampanyasını gerçekleştirdi. Kan bağışı kampanyasına destek veren bağışçılar, çeyrek altın ve çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.
Marmaris Kan Merkezinden gelen ekip Köyceğiz Devlet Hastanesi Başhekimi Şeniz Ayturan ve hastane personelinin gayreti ile kan bağışı kampanyasına destek veren bağışçıları, çeyrek altın ve çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.
Kızılay Kan Merkezi Organizatörlerinden Utku Bora; “Ülkemizde ve bölgemizde azalan kan bağışı sayısının ve stoklarımızın erimesi amacıyla Köyceğiz Devlet Hastanesi ile yapmış olduğumuz kampanya sonucu 90 bağışcımıza ulaştık. Bu kampanyaya destek olan hastane çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. Köyceğiz’de her pazartesi günü Atatürk meydanında, hava muhalefetinde Hükümet konağı altında kampanyamızı sürdürüyoruz.” dedi.
Haber: Adnan Tüfekçi