Köyceğiz-METEM-Muğla-birincisi-oldu

Köyceğiz METEM okul sporları hentbol takımı Muğla birincisi oldu.
2016-2017 eğitim öğretim yılında son maçını Bodrum Endüstri Meslek Lisesi ile yapan Köyceğiz METEM Hentbol takımı İl birinciliğini ilçemize kazandırdı. İlçemiz Paç Sürücü Kursu’nun sponsorluğunda çalışmalarını sürdüren gençlerimiz bölge karşılaşmalarına hazırlanıyor. Beden Eğitimi Öğretmenlerimiz Atilla Yazır ve Nedai Özer’in idaresinde çalışmalarını sürdüren METEM 2. devre maçlarına hazırlanıyor. Okul Müdürü Davut Şen Köyceğiz’e Muğla birinciliğini getiren sporcu öğrencilere, öğretmenlere teşekkür etti.