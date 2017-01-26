Ak-Parti-Muğla-Milletvekili-Nihat-Öztürk,-“Sıkıştığımız-zaman-referans-olarak-milleti-aldık”

Ak Parti Ortaca ve Dalaman İlçe Danışma Kurulu ve Sandık Başkanları toplantısı yapıldı.
Toplantıya, Ak Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, Teşkilattan Sorumlu İl Başkan yardımcısı şadi Pirci, Ak Parti Ortaca İlçe Başkanı Yavuz Kırmızı, Ak Parti Dalaman İlçe Başkanı Muhammet Karakuş, yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı.
Toplantıda konuşan Milletvekili Nihat Öztürk, Ak Parti’nin kurulduğu günden bu yana hem millet adına hem ülke adına birçok önemli virajı hep birlikte geçtiklerini söyledi.
“Muhtemelen 2 Nisan veya 9 Nisan’da tam tarihi belli olmamakla beraber yeni bir yol ayrımımız var” diyen Nihat Öztürk, “Hem milletimiz adına hem de vatandaşlarımız ülkemiz adına. Bu zamana kadar ülkemizin her başı sıkıştığında, gelecek adına söylenecek sözlerin tükendiği noktada hep millete başvurduk ve hep millet bizim önümüzü açtı. Dedik ki bir yerde kriz var millete başvurduk ve millet dedi ki bundan sonra bu şekilde olsun bizde milletin kararına hep uyduk” dedi.
Nihat Öztürk konuşmasını şöyle sürdürdü: “Yaklaşık 14 seçimden bu yana başta referandum olmak üzere AK Parti girdiği her seçimde bir şekilde milletin teveccühünü kazandı ve milletin desteğiyle karar verdi. Yani başka bir şeyle değil sadece ve sadece milletin desteğiyle ve milletin gücüyle beraber hep sandıklardan birinci çıktı iktidara geldi. Hep sıkıştığımız zaman referans olarak milleti aldık ve milletin desteğini aldık. Başka hiçbir gücü kendimize önder seçmedik. Hiçbir vesayetçi zihniyetle de ortaklık yapmadık. Tek derdimiz milletle beraber aynı yolda yürüyebiliyor muyuz. Milletin problemlerini çözebiliyor muyuz. Milletin derdiyle dertlenebiliyor muyuz. Milletle beraber aynı duygularla ağlayıp aynı duygularla yoğunlaşıp gülebiliyor muyuz biz buna baktık. Eğer milletle biz aynı yolu yürümeseydik millet bizi 15 yıldan beri iktidar yapmazdı”