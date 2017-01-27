Akdeniz’de 23.51’de deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) verilerine göre, Depremin büyüklüğü Richter ölçeğine göre 4.9 olarak ölçüldü.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün merkez üssünü Seydikemer ilçesinin 59 kilometre açığı olarak belirlediği deprem saat 23:51’de oldu.

Deprem, yerin 20 kilometre altında meydana geldi.

Depreme en yakın yerleşim merkezleri ise şu şekilde;

En Yakın 5 Yerleşim Merkezi Ülke İl İlçe Köy Mesafe (Km) Türkiye ANTALYA KAS GELEMIS 65,08 Türkiye MUGLA FETHIYE KARADERE 67,02 Türkiye MUGLA FETHIYE DODURGA 67,33 Türkiye ANTALYA KAS OVA 67,66 Türkiye MUGLA FETHIYE KUMLUOVA 68,23