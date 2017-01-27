Her Milli Eğitim Bakanı değişince milli eğitimde müfredatlar/ders içerikleri sil baştan değiştirilmekte…
Öyle ki; lise 1’den yeni başlatılmış bir değişim lise sona varmadan arkadan bir değişim daha yapılmakta…
Öğretmenler bile yetişemez durumda bu değişikliklere… Öğrenciler ise bu işin farkında değil, olsalar bile fazla umursamamakta çünkü onların çok fazla ve çok başka ilgi alanları var…
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Mayıs 2016’da milli eğitim bakanlığına atanan İsmet Sezgin de daha ayağının tozuyla müfredatları değiştirmeye başladı…
Geçtiğimiz hafta bu değişiklikler tamamlandı ve yapılan açıklamalarla bu değişimin önümüzdeki yıldan itibaren 1. 5. ve 9. sınıflarda uygulanacağını öğrendik…
Bakan bu değişikliklerin amacını allayıp pullamakta; bilimsel değişmelermiş, yeni yöntemlermiş, ders içerikleri azaltılıyormuş vb…
Ancak bu defa değişimin amacı bilimsel gelişmeleri müfredata yansıtmak değil, çok daha farklı;
Birincisi;
Derslerin hazırlanan yeni içeriklerinde hedefledikleri; Atatürk ilke ve inkılaplarını silmek, yıllardır içlerinde yaşattıkları kini ve nefreti biraz daha açığa vurmak ve Cumhuriyetten rövanş alma arzularını biraz daha gerçekleştirecek adımlar atmak…
Tarih dersinin içeriğinde Atatürk ile ilgili konuların ya çıkartıldığı ya da kısaltıldığı, İsmet İnönü’nün tamamen çıkartıldığı buna karşılık yakın tarihin ve darbelerin müfredat programlarına alınması… Burada da amaç çok net; Atatürk Cumhuriyetini bitirip 15 Temmuz tarihinde başlatılan yeni bir Cumhuriyet imajını çocukların belleklerine işlemek, Atatürk yerine de R.T.Erdoğan’ı koyma girişimi…
İkincisi;
Biyoloji dersinde din ile çelişen evrim konusunun çıkartılarak şeriata doğru bir adım daha yol aldıkları görülüyor…
Yıllardır okutulan ve tüm dünyada okutulmakta olan Darwin’in Evrim teorisi, canlıların oluşumunu ve yaşadığı çevreye adaptasyonunu açıklamaktadır. Aynı türden olup farklı çevrelere ayrılmış gruplardan doğal seçilim sonucu yeni türlere dönüşebileceğini açıklamakta… Böyle bir görüş din dersindeki yaratılış ile elbette çelişir…
Ama evrim deney ve gözlemlerle desteklenen bilimsel bir teori, diğeri ise dini dogma…
Tabii bakanın tercihi dini dogmalardan yana, bilim de ne oluyormuş?
Neymiş efendim zaten teoriymiş… Biyolojide zaten bütün bilgiler ya hipotez ya da teori düzeyindedir… Kemiozmotik hipotez, gen teorisi, hücre teorisi gibi…
O zaman tüm biyoloji dersini kaldıralım…
Oysa bilim hipotez ve teoriler ile ilerler ve yasalara ulaşır… Teoriler pek çok deney ve gözlem ile desteklenen ve aksi ispatlanmadıkça doğru sayılan bilimsel olgulardır…
Evrim teorisi din ile çeliştiği için elbette AKP’nin yok etmek istediklerinin başında geliyor… Şeriatla yönetilen ülkelerde evrim teorisini anlatmak yasaktır…
‘Kurbağayı öğrenmek öğrencinin hayat sürecine ne katkıda bulunacak’ diyor bay bakan… Makine ve hukuk okumuş bir bakan ne anlasın çevre bilincinin çevredeki canlıları tanımaktan, böceği çiçeği kurbağayı tanımak ve onların yaşamlarını bilmekten geçtiğini… Apartman dairelerinde günleri dört duvar arasında geçen çocuklarda çevre bilinci oluşturabilmek nasıl olacak acaba bay bakana göre??
Yoksa çevre bilinci oluşmuş bir nesil yetişsin istenmiyor mu?
AKP iktidarlarının çevreyi nasıl talan ettiği o güzelim Karadeniz yaylalarını ve derelerini santraller kurarak nasıl yok ettiğini ve etmekte olduğunu unutmadık… Tabii çevreci nesiller yetişsin istemez böyle kafalar…
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Ülkenin geleceğini etkileyecek olan böyle önemli değişiklikler ile amaçları, Atatürk ilke ve inkılaplarını, Atatürk sevgisini yok etmek, Atatürk Cumhuriyetinin yerine kendi İslam Cumhuriyetlerini kurmak, islami eğitimle şeriata bir adım daha yaklaşmak…
Üzerine ölü toprağı serpilmiş, çağdaş eğitimden nasibini almamış çoğunluk, AKP politikalarındaki bu tuzakları görememekte…
Böyle giderse bir gün başaracaklar da hedeflerine ulaşmayı…
İşte o gün çok geç olacaktır…