Yönler-Muğla’yı-gösteriyor

MUĞLA (İHA) – Milyonların “Gel” çağrısına koştuğu Hazreti Mevlana’nın kabrinin bulunduğu Mevlana Müzesi, geçen yıl 2 milyon 429 container 31 ziyaretçi ile Istanbul’daki Topkapı ve Ayasofya müzelerinin de önüne geçerek birinci sırada yer almıştı. Muğla Basın Ilan Kurumu (BİK) Müdürü M. Ali Köseoğlu, Mevlana Müzesi’nin bahçesine konularak milyonlarca turistin dikkatine sunulan Alem-i Medain-i Mevleviye (Mevlevi Şehirleri) Tablosu’nda Muğla’nın yer almaması üzerine harekete geçti. Daha önce, 17 Aralık’ta Konya’da düzenlenen Şeb-i Arus gecesine katılan misafirlere dağıtılan “On”lar” dergisine “Semada buluşan şehirler: Konya-Muğla” başlıklı bir yazı kaleme alan Köseoğlu, Konya Il Kültür Müdürü Abdüssettar Yarar’a Muğla Mevlevihanesi hakkında hatırlatmalarda bulundu.
Köseoğlu, “Konya ile Muğla arasındaki derin bağlardan birisi Muğla’da bulunan Mevlevihane’dir. Muğla Mevlevihanesi, Galata Mevlevihanesi’nden bile önce kurulmuş, Konya’dan ve Muğla’dan dervişler birbirlerine mukabelede bulunurcasına yıllar boyu “Hu” çekerek sema etmişler ve adeta iyilikte, güzellikte, semada buluşmuşlardır” dedi.
Konya Il Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar’a önemli bir eksikliği giderdikleri için teşekkür eden Köseoğlu, “Alem-i Medain-i Mevleviye (Mevlevi Şehirleri) Tablosu’nda, Galata Mevlevihanesi’nden bile önce kurulan Muğla Mevlevihanesi’nin yer almaması şehrimiz Muğla açısından önemli bir eksiklikti. Bu eksikliği ilettiğimiz Konya Il Kültür ve Turizm Müdürümüz Abdüssettar Yarar, tabloda gerekli düzenlemenin yapılmasını sağladı. Bir turizm şehri olan Muğla’nın, Türkiye’nin en çok ziyaret edilen müzesi olan Mevlana’da bu şekilde işaret edilmesi, inanıyorum ki Muğla’mızın turizmine de katkıda bulunacaktır” diye kaydetti.