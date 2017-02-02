Bodrum Belediyesi’nin “Denize en çok MAVİ yakışır” sloganıyla bu yıl üçüncü kez düzenlediği deniz dibi temizlik kampanyası Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’un da katılımıyla Yalıçiftlik koyunda yapıldı.
Bodrum Belediyesi Deniz Dibi Temizlik Kampanyası çalışmaları; toplumda çevre bilincinin oluşturulmasını sağlamak, gelecek nesillere daha yaşanılası bir dünya ve daha temiz bir çevre bırakmak misyonuyla devam ediyor. Bu gün Bodrum’un Yalıçiftlik Mahallesi’ni içine alan koyda hazırlıklar tamamlanarak çalışmanın startı verildi.
Bodrum Belediyesi Dalış Ekibi tarafından gerçekleştirilen deniz dibi temizlik çalışmaları, kıyıda dalış kaptanının hangi noktalarda dalışların yapılacağı ve dalış sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında verdiği brifingin ardından başladı. Turgutreis Denizciler Derneği’nin yanı sıra etkinliğe destek veren Bodrumlu iki dalış okulu eğitmeni ile birlikte toplam 13 dalgıç, gün boyu süren çalışmalar sonunda koydan toplam 180 kg kompozit, metal, cam gibi malzemelerden oluşan çeşitli atığı kıyıya çıkardı.
“Önemli olan çevreyi koruma bilincini yaymak ve bu güzellikleri gelecek nesillere aktarmak”
Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da çalışmaları takip etmek üzere bölgeye gitti. Çıkan atıkları inceleyen Başkan Kocadon, gönüllü çalışmalarından ötürü dalış ekibine teşekkür ederek, “‘Denize en çok MAVİ yakışır’ kampanyamız üç yıldır devam ediyor. Bu süreç içinde çok güzel gelişmeler oldu. Özellikle Bodrum koylarının tek temizlenmesi ve bu çalışmayı yapan ekiplerin Bodrum Belediyesi’nin ekiplerinin olması, hepsinin de 1 ve 2 yıldızlı dalgıçlar olması çok önemli. Bu çalışma, dalgıçlarımızın bir yandan kendilerini geliştirmesini de sağlıyor. Deniz temizliğine büyük önem veriyoruz. Tabi Bodrum’daki öğrencilerimizin de her sene bize bu çalışmada büyük destek vermesi bizi çok mutlu ediyor. Zaten her şeyin başı eğitim. Çöp atmak da bir eğitim ama business hep kolay yolu seçiyoruz, denizlere atmak en kolay yolu. Ancak şöyle bir baktığımızda; burada, denize atılan çöplerden daha çok özellikle denizin kenarına yakın olan işletmelerin attığı atıkları görüyoruz ya da derelerin getirdiği atıkları. Bunun yavaş azalacağına inanıyorum çünkü bu bilinç, Bodrum Yarımadası’nda oturmaya başladı. Önemli olan da bu bilinci yaymak, bu güzellikleri bizden sonraki nesillerimize, torunlarımıza aktarabilmek ki onlar da bu güzelliklerden, bu temizlikten faydalanabilsinler. Ve tabi turizme de katkı sağlasın. Biliyorsunuz Bodrum, dünyada mavi yolculuğu başlatan yerdir. Onun için bu mavi yolculuk, bu denizlerden başladıysa bu denizlerimiz bir ömür, bizden sonraki nesillere de hizmet etmeye ve güzelliklerini sergilemeye devam etsin. Bütün çabamız bunun üzerine.” dedi.
Geçtiğimiz yıl Istanbul Aydın Üniversitesi tarafından verilen “Yılın En Iyi Sosyal Sorumluluk Projesi Ödülü” ile onurlandırılan “Denize En Çok MAVİ yakışır/Bodrum Belediyesi Deniz Dibi Temizlik Kampanyası”nın etkileri, her geçen yıl hissedilir ölçüde artış gösteriyor. Üç yıl üst üste gerçekleştirilen çalışma baz alındığında, yarımada koylarındaki deniz dibi kirlilik oranında önemli ölçüde azalma olduğu görülüyor.
Çalışma bu yıl yaz sezonu öncesi Yalıçiftlik’in ardından 08 Şubat Çarşamba günü Bodrum’un Güvercinlik koyunda, daha sonraki haftalarda ise Mazı, Gümbet, Bitez, Ortakent, Akyarlar, Turgutreis, Kadıkalesi, Gümüşlük, Yalıkavak, Gündoğan, Küçükbük, Gölköy, Türkbükü, Torba ve Bardakçı koyları ile child olarak Bodrum Merkez’de olmak üzere 18 koyda gerçekleşecek.
Bodrum Yarımadası’ndan gönüllü dalgıçlar, çevre dostu vatandaşlar ve öğrenciler ile çeşitli çevreci sivil toplum kuruluşu üyelerinin de geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi etkinliğe destek vermeleri bekleniyor.
Sosyal sorumluluk niteliğine sahip Bodrum Belediyesi Deniz Dibi Temizlik Kampanyası; Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Temizlik Işleri Müdürlüğü, Kültür Sosyal Işler Müdürlüğü, Basın Yayın Halkla Ilişkiler Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ile Özel Kalem Müdürlüğü’nün bir ortak projesi olarak biliniyor.