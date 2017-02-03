Köyceğiz-Fen-Lisesi-Mobil-Okul-kampını-başarıyla-tamamladı

Köyceğiz Fen Lisesi, Mobil Okul kampı etkinliğini ödül töreni ile tamamladı.
Köyceğiz Fen Lisesi AB Erasmus + School Media Center -Taming the Fourth Power adlı projesinin faaliyetleri kapsamında Mobil Okul Kampı etkinliğini gerçekleştirdi.
17 öğrenci ve değişik branşlarda 7 öğretmeniyle toplamda 24 kişi ile Akyaka’da bir otelde gerçekleştirilen etkinliğe Adnan Menderes Üniversitesi İşletme Fakültesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Bozkurt ” İnovatif Düşünce, Gelişen Teknoloji ve Girişimcilik”, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Barış Ethem Süzek “Bioinformatik”, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Müge Adnan “Sosyal Medya ve Uzaktan Eğitim”, Proje Koordinatörü Uygar Turgut “21. Yüzyılda Eğitim, EBA ve E-Okul Mobil Uygulamaları, E-Eğitim Konusunda Dünya’da Kullanılan Farklı Uygulamalar”, Bilişim Teknolojileri öğretmeni Ekrem Işık “Teknolojinin Zararları ve Kullanılmasında Dikkat Edilecek Hususlar” konulu sunumu ile destek verdi.
Teknolojinin etkin şekilde eğitim – öğretimde kullanılmasını hedefleyen projenin kamp etkinliğinde öğrenciler, Bilişim Teknolojileri öğretmeni Ekrem Işık tarafından düzenlenen sunumda Indesign Dergi tasarımı programını öğrenme fırsatı yakaladılar.
Aynı gün öğleden sonraki kamp programında Kayaköy’ü ziyaret eden öğrenciler Tarih öğretmeni Aydın Dirim’in verdiği bilgilerle tarihi gerçek ortamında öğrenme ve yaşama fırsatı yakaladılar. Bunun yanında gerçekleştirilen Muğla Müzesi gezisi ile 5-9 milyon yıl önce yaşamış hayvan ve bitkilere ait fosillerin sergilendiği Turolian Parkı Doğa Tarihi hakkında bilgi edindiler. Ziyaret esnasında öğrenciler zürafagiller, boynuzlugiller, gergedangiller, hortumlu memeliler, domuzgiller, atgiller ve etçilere ait fosiller ile çok sayıda bitki fosillerini inceleme fırsatını yakaladılar.
Öğrenciler, büyük bölümü Yatağan ilçesindeki Stratonikeia antik kenti kazılarında ortaya çıkarılan kalıntıları da görme fırsatını yakalamalarının yanı sıra, Muğla’nın çeşitli yörelerinden ve çeşitli dönemlerden giyim kuşam ve günlük kullanım eşyalarının sergilendiği müzenin etnografya bölümünü de ziyaret etme şansını yakaladılar.
Muğla Üniversitesi kütüphanesinin ziyaret ederek kütüphanenin kullanımı ve kütüphanede yer alan yayınlar hakkında bilgilenen öğrenciler, Muğla Üniversitesi Enformatik Bölümü ve laboratuarlarını ziyaret edip laboratuarların kullanımı konusunda bilgi edindiler.
Bu faaliyetlerin akabinde öğrencilerin kendilerinin tasarladığı dergi tasarımlarının ve bir haftalık çalışmanın değerlendirildiği Gala Programı düzenlendi. Gala programına Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Gönül Fırat ve Ali Toprak ve okul müdürü Gürhan Karabacak’ta katılarak kampı başarıyla tamamlayan öğrencilerin sertifikalarını takdim ettiler.
Gala programında İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Gönül Fırat tüm öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Okul müdürü Gürhan Karabacak’ın da kampta emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencileri tebrik etmesinin ardından kamp etkinliği sonlandırıldı.