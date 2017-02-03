Merhaba Dostlarım….
Bu Milletin adı BÜYÜK TÜRK MİLLETİDİR ve bu Millette YİĞİT BİTMEZ…
Bu yazıyı; bilmeyenler, bilsin, duymayanlar duysun diye yazdım…
Aslında başlığı “OKKAN VE MUĞLA BELEDİYESİ” diye atmak lazımdı ama neyse….
Ülkemizin yetiştirdiği çok önemli Şahsiyetlerden birisidir Gaffar OKKAN.
Benim Muğla Kamuoyunda tanınmama ve şahsi dünya görüşümü ilk kez yansıtmama da vesile olmuştur ölümüyle. Bu konuya yazımın sonunda değineceğim. Önce biraz tanıyalım şehit Emniyet Müdürümüzü….
Ali Gaffar Okkan, Sakarya ilinin Hendek ilçesinde 1952 yılında doğdu. 30 Eylül 1970 tarihinde Polis Koleji‘nden, 29 Eylül 1973 tarihinde Polis Akademisi’nden mezun olarak İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne Komiser Yardımcısı olarak atandı. Daha sonra sırasıyla Şanlıurfa ve Eskişehir de görev yaptıktan sonra 1. Sınıf Emniyet müdürü olarak Kars İl Emniyet Müdürlüğüne atandı. Buradaki başarılı yıllarından sonra 18 Kasım 1997 tarihinde Diyarbakır İl Emniyet Müdürü olarak göreve başladı. Bu arada İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetiminden mezun oldu…
Kars Emniyet Müdürü iken, Diyarbakır gibi yıllarca PKK ve Hizbullah terörünün ve aşırı göçün ağır sonuçlarını yaşayan bir ile, hem de polisin sokakta gezemediği günlerde, İl Emniyet Müdürü olarak atandı…
Sivil kıyafeti ile Halkın arasına karışarak nabız tuttu önce, Onların güvenini kazanarak başladı işe…
Gaffar Okkan, Hizbullah’ın çökertilmesinde çok önemli bir rol oynadı….
Öyle ki; 17 Ocak 2000″de Hizbullah Terör Örgütünün lideri, Hüseyin Velioğlu‘nun İstanbul Beykoz‘daki villasına yapılan baskında büyük rolü vardı. Hatırlarsınız bu operasyon yaklaşık 4-5 saat sürmüş ve televizyonlardan canlı yayınlanmıştı ve Velioğlu ölü olarak ele geçirilmişti…
“Masa başında oturan polis istemem” diyerek polis sokağa çıkamaz algısını yerle bir etti. Hatta Kadın polisler Diyarbakır’da ilk kez onun emriyle sokağa çıktılar, Diyarbakır trafiği Onlara emanetti…
Gaffar Okkan; İki küçük otomobil aldı ve mavi-beyaza boyattı, İkişer kadın polis görevlendirdi…
Bir otomobil kaybolan çocukları toplayıp ailelerine teslim ediyor, diğeri de yürümekte zorlanan yaşlılara yardım ediyordu…
Havaalanındaki kadın polisler yaşlı yolcuların bilet işlemlerini yapmakla kalmıyor, Onlara uçağa kadar eşlik ediyordu…….
Havaalanına tekerlekli sandalyeler aldırmıştı, emniyet güçlerimiz, hasta ve yaşlı vatandaşlarımızla tek tek ilgileniyordu…
Spor tutkunuydu, Diyarbakırspor”a büyük destek veriyordu…
Gençleri kötü alışkanlıklardan korumak için spora yönlendirmeye çalışırdı…
Sürekli Halk ile iç içeydi, bu yüzden çok seviliyordu…
İstanbul ve Ankara Emniyet Müdürlükleri için adı geçiyor ama dönemin İçişleri Bakanı Sadettin Tantan “Diyarbakır”da başarılı işlere imza atıyor, O”na orada ihtiyacım var” diyerek izin vermiyordu…
Okkan”ın ilklerinden biri de şehrin kritik noktalarına kurdurduğu kameralardı. Gece yarılarına kadar makam odasındaki dev ekranda sokakları gözlerdi….
Ve o hain Suikast….
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü görevinde iken 24 Ocak 2001 günü saat 17.40 sıralarında makamından Valilik Binası’na seyir hâlinde iken, Sezai Karakoç Bulvarı üzerinde Et Balık Kurumu ile Eflâtun Park arasında, kimliği belirsiz kişilerce pusuya düşürülerek açılan ateş sonucu olay yerinde 5 koruması ile birlikte, alçakça, haince, kalleşçe şehit edildi….
Emniyet Müdürü’nün öldürülmesine tepki gösteren Diyarbakır halkı, cenazenin olduğu gün kepenk kapattı ve şehrin sokaklarında protesto yürüyüşü yaptı….
Eskiden PKK korkusuyla kepenk kapatan esnaf, o gün bir polis öldüğü için kepenk kapatıyordu…
Bu cinayet hâlâ çözülememiş olmakla birlikte, konvoya saldıran teröristlerin en az 26 kişi oldukları ve suikastın ya Hizbullah ya da PKK tarafından yapıldığı iddia edilmektedir….
İşte böyle bir adamdı rahmetli….
Bütün Diyarbakır ağladı arkasından. Hatta Diyarbakırspor takım halinde cenazesine katılmak için Sakarya”ya kadar gitmişti….
Şimdi gelelim bu olayın bendeki özel yerine…
Ben ve arkadaşlarım, Eylül 2004 ‘te yapılan Kongrede Muğla Veteriner Hekimler Odası Yönetimine seçildik ve ben Yönetim Kurulu Başkanı oldum…
O güne kadar ne bir televizyona,ne bir gazeteye, ne de bir kalabalığa konuşmuşluğum yoktu….
Ta ki 24 Ocak 2005 tarihine kadar….
O gün Muğla Belediyesi ile Muğla Gazeteciler Cemiyetinin ortaklaşa planladıkları İl Özel İdare Salonundaki anma programına katıldım….
Programı başta sona izlememe rağmen 24 Ocak 1993″de katledilen gazeteci Uğur MUMCU çok güzel bir şekilde,olması gerektiği gibi anılıyor hatta o günle hiç ilgisi olmadığı halde Bahriye ÜÇOK,Ahmet Taner KIŞLALI… vs gibi birçok kişi anılıyor ama enteresan bir şekilde aynı gün şehit edilen Gaffar OKKAN’ ın adı bile geçmiyordu…..
Şok olmuştum, Odaya geldim dönemin Emniyet Müdürünü ve Valiyi aradım. Gaffar OKKAN”ı anma programı yapıp yapmadıklarını sordum. Her ikisi de İçişleri Bakanlığının böyle bir programı olmadığını söylediler…..
Çok üzülmüştüm, böylesine büyük bir kişiliğin, üstelik görevi başında çapraz ateşe tutularak korumaları ile birlikte şehit edildiği halde devlet tarafından anılmaması çok zoruma gitmişti ama Muğla Belediyesi ile Muğla Gazeteciler Cemiyetinin yaptığı daha da çok canımı acıtmıştı…
İşte o gün ilk basın toplantımı gerçekleştirerek vatansever kimliğimi ortaya koydum….
Belediye, Cemiyet ve Bakanlığı sert şekilde eleştirerek kınadım….
Gündeme bomba gibi düşmüştü bu açıklama…
Çünkü; Muğla alışık değildi Belediyenin eleştirilmesine….
Ertesi gün Belediye Başkanı ve Cemiyet Başkanı karşı açıklamalarla kendilerini savunmaya çalışıyorlardı…
Benim için onların geç kalan eylemlerinin ve çırpınışlarının bir önemi yoktu artık….
Asıl beni mutlu eden, Emniyet teşkilatımızın gösterdiği duyarlılıktı.Muğla Veteriner Hekimler Odası Polis memuru arkadaşlarımızın adeta akınına uğradı ertesi gün ağlayanlar,çiçek getirenler ve şahsıma teşekkür edenlerle doldu taştı.Özellikle Okkan Müdürle aynı bölgede görev yapmış teşkilat mensuplarının anlattıklarını dinlemenizi isterdim…
Türk Milletinin başı sağ olsun…
Hiç kimse unutmasın bir OKKAN ölür bin OKKAN doğar….
Şehadetinin 16. yıldönümünde seni ve kahraman silah arkadaşlarını bir kez daha rahmetle anıyorum Okkan Müdürüm, mekanınız cennet olsun….
Saygılarımla….