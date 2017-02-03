Demokrasi için ağır bedeller ödememize rağmen, bir türlü demokrasi kültürünü tam manasıyla öğrenemedik. Demokraside fikir ayrılıklarını, hemen savaş haline getirmeyi nasılda başarıyoruz. Vallaha şaşkınlıkla bu maharetimizi izliyorum. Aklım bir türlü almıyor..
Sürahi boş ise içine su dolduran bulunur…
Algı operasyonları almış başını gidiyor..
Algılar üzerinden üretilen söylemleri tekrarlayan, sloganlaştıran bir toplum olduk..
Düşünmüyoruz, sorgulamıyoruz ve ezber bozmuyoruz…
Empati yapmıyoruz.
Bildiğimiz tek şey SUÇLAMAK ve KARALAMAK..
Ülkede ” siyasi Atatürkçüler ve gerçek Atatürkçüler, siyasi milliyetçiler ve gerçek milliyetçiler, siyasi İslamcılar ve gerçek İslam’ı temsil edenler var.”
Bu söylediğimin üzerinde biraz düşünürseniz, ne demek istediğimi anlarsınız.
Atatürk Cumhuriyet için Kendisi hür, fikri hür, vicdanı hür nesiller gerekli demiş ama şimdi siyasal Atatürkçüler kendisi gibi düşünmeyenlere karşı savaş açmış vaziyetteler… Fikri ve vicdanı hür nesilleri, şimdilik askıya almış görünüyorlar..
Milliyetçi ve Ülkücü olduğunu ifade edenler de iki parçalı görüntü veriyorlar. MHP ve genel merkezciler ile Muhalifler arasında kıyasıya bir hakaret ve suçlama savaşı var. 9 ışığın maddelerinden birisinin AHLAKÇILIK ilkesi olduğunu, ülkücünün, ülkücüye kardeş olduğunu ve ” adamın ,adamı değil davanın adamı ” olunması gerektiğini unutmuş görünüyorlar..
Siyasal İslamcılar, İslam’ın Hoş görü ve Sevgi dini olduğunu unutmuş görünüyorlar. Siyasetlerini ümmetçilik üzerine oturtup, tüm Müslüman milletleri kucaklama iddiasında olanlar, kendi milletini kucaklayamıyorlar.
Halbuki tartışma HAİN ve YALAKA olmak ile suçlamak yerine ” NİÇİN EVET veya HAYIR OYU KULLANMAM GEREK ” İşte bunu tarafların halka izah etmesi gerekir. Hakaret ve suçlamaların yerini, fikir tartışmalarının alması gerekir.
Unutmayalım ki hakaret ve suçlama işi, aciz ve fikirsiz cahil insanların işidir…
EVET diyenler de HAYIR diyenlerde bu memleketin evlatlarıdır. Asla ne hain ne de yalakadırlar. Hepsi Cumhuriyet çocuğudur ve devletine sadıktır. Herkes gönül rahatlığı ile tercihi ne ise, ona göre oyunu kullanacaktır. Kimse, kimseye ” mahalle baskısı uygulamasın.”
Bizim Cumhuriyetimizin bedeli can ile kan ile ödendi. Öyle bir referandum ile yıkılmaz. Kimse merak etmesin. Milletin tercihi ne olursa olsun, Cumhuriyetimiz yoluna devam edecektir..
Tüm mesele evet diyenlerin de, hayır diyenlerinde birbirlerini anlama meselesidir.
Unutmayalım ki içimizde kaos ve kavga çıkarmak isteyen bol sayıda kripto var. Sakın bu nifak ateşine odun taşımayalım. Kavga dilini kullananlar bizden değildir…
Devlet bizim, millet bizim. Sandıktan çıkacak her sonuç baş tacımızdır..
Türkiye Cumhuriyeti, sadece Türk milletinin değil, tüm ezilen mazlum halkların umududur. Güçlü Türkiye için zaman, birlik zamanıdır. Allah katında da, kul katında da vebal büyük. Herkes bu sorumluluk duygusu ile hareket etsin..