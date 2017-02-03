Peki, bugün yazı yok da ne var?
Gülmece ustası Aziz Nesin var.
İlk basımı 1948 yılında, 3. Basımı 1970 yılında 10 bin tane yapılan, “azizname – TAŞLAMALAR” kitabındaki “ATA’M İZİNDEYİZ” şiirinden birkaç dörtlükle yetineceğim.
Hani yüce meclis tatile girdi ya!
Bunca sıkıntının arasında, 339 oyla geçen sistem değişikliği nedeniyle rehavete kapılan yüce meclis tatilde.
Ben de bugünkü köşemi, gülmece ustası Aziz Nesin’in bu şiirine ayırdım.
“ATA’M, İZİNDEYİZ!
Sorma Atam, halimizi,
Hal mi kaldı anlatacak.
İşte geldik dizindeyiz!
Yata yata çok yorulduk,
Tatil yaptık, izindeyiz!
Hocamız var, hacımız var,
Uçan kuşa borcumuz var,
Eloğlunun ağzındayız!
Ama bizi zor bulurlar,
Bahar, yaz, kış izindeyiz!
Sanayide henüz daha,
Cafer için lazım diye,
Amerikan bezindeyiz!
Geçeceğiz Avrupa’yı
Ama şimdi izindeyiz!
Evet, doğru söylemişsin:
“Türk milleti çalışkandır!”
Biz de senin tezindeyiz!
Dinlenmekten yorulduk da
Onun için izindeyiz!
Zinde kuvvet diye söz var,
Kimse bilmez adresini,
Ah zindeyiz vah zindeyiz!
Bugün değil, bu yıl değil,
Çoktan beri izindeyiz!
İlerledik Ata’m öyle,
Şimdi görsen tanımazsın:
Amerikan tarzındayız!
Arasan da bulamazsın,
Otuz yıldır izindeyiz!” …
Demiş rahmetli Nesin….
Yazdık yazdık anlatamadık…
Biz den de artık BÖYLE….