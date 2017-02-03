DALAMAN HAVAALANLI varışlı yöremiz turizmi, yaz-kış güneş görmeyen Avrupalının yaz tatili için Akdeniz yöresini tercih ettiği kitle turizmi denilen deniz, kum, güneş turizmine bağlıdır. Bu 3 kaynağımız doğal güzellikler ve tarihi kıymetler ile birleşince daha da çekici hale geliyor. Doğal kaynaklarımızı kaybedersek turizm gelirini de kaybederiz.
– DENİZ, KUM, GÜNEŞ kaynakları biter mi? EVET biter. Küresel ısınmamda ortalama 0,8 °C arttığı, bölgesel olarak +4°C’lere ulaşan artışlar görüldüğü BM organlarınca bitirtilmektedir. Her yıl yapılan BM üst toplantılarında Dünyan biyolojik dengesinin bozulduğu ve küresel ısınmanın tehlikelerinin gittikçe arttığı, iklimlerin aşırı değiştiği, habitatların (yaşama alanları) zarar gördüğü ve ülkelerce tedbirler alınması gerektiği belirtilmektedir.
-İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE KUZEY AVRUPA daha güneşli olacak ve kuzey Avrupalı kendi denizlerinde tatilini yapacaktır. Tabiki aşırı ısınan bölgemiz göllerdeki balıklar kaçamayarak ölecekler ve doğal denge daha da bozulacaktır. Göllerde ve nehirlerde balık ve canlı bitince denizlerde de balıklar bitecek veya başka yerlere göç edeceklerdir. Belki Kızıldeniz egzotik ZEHİRLİ balıkları, zararlı denizanaları ve insan yiyen köpek balıkları denizlerimizde sık sık görünmeye başlayacaktır.
-DÜZENLİ AKDENİZ GÜNEŞİNİ, serin Akdeniz iklimini, güzelim kumsallarını, temiz denizini, özellikle hareket kabiliyeti olmayan göl ve deniz canlılarını bulmak mümkün olmayacaktır. Bilim adamları tedbir almaz isek 2025 yılında turizmin Doğu Akdeniz’de yani TÜRKİYE’DE bitebileceğini belirtmektedirler. Tedbir almanın yolları var ama maalesef kim kime dum duma yaşıyoruz. Bölge turizm otoriteleri oturup konuyu tartışmak zorundadır.
-DÜNYAYI VE BÖLGEMİZİ KURTARMANIN ilk yolu havaya, suya ve toprağa attığımız atıkları azaltmaktan geçiyor. Çevreyi kirletmemenin yanında doğadaki canlıların yaşam ortamı habitatların korunması ve bozulmaması, habitatların daraltılmaması, kirli sularla kirletilmemesi, habitatları besleyen suların kesilmemesi, karasal ve denizel avlaklarda aşırı avlanma ve yasa dışı avlanmanın yapılmaması, yabancı tür egzotik canlıların yerel göllere, nehirlere aşılanmaması gibi kurallara uymak gerekmektedir. Yabancı ve istilacı türler en büyük tehlikelerden biridir.
-İSTLACI EGZOTİK türlerin hangilerinin ne derece tehlikeli olduğu taraf olduğumuz IUCN/ıssg kuruluşu internet sayfalarında açıkça izah edilmektedir. Ayrıca Avrupa Çevre Ajansının (EEA) internet sayfasında izah edilmektedir. Özellikle başka ülkelerden getirilip ülkemiz su ürünleri enstitülerinde yetiştirilip ülkemiz göllerine bırakılan yabancı sazan türlerinin ne derece tehlikeli olduğu anlatılmaktadır. Bu yabancı sazan türleri yerli kefal ve başka türlerin yaşam ortamını istila etmekte ve onları tamamen kovarak kendileri habitata yerleşmekte ve bir daha o bölgeye kefal veya yerli tür sokmamaktadırlar.
-PROF.NİYAZİ ÖZDEMİR HOCAMIZ yerel gazetelerde bar bar bağırmakta, ‘’ KÖYCEĞİZ LAGÜNÜ biyolojik dengesi bozuluyor, kefal balığı, yengeç ve yılan bağı avcılığı için popülasyon stok sayımı yapılsın ve sonuca göre yılda ne kadar avlanma yapılabileceği ortaya çıksın, sonuca göre avlanılsın’’ demektedir. Hocayı dinleyen de yok anlayanda yok..
– ‘’DENİZDE KEFAL BEKLEYENLER VAR:. Denizde kefal bekleyen orfoz, lahoz, levrek, yengeç, karetta kaplumbağalarının hakları unutulup doğanın hakkı olan ve üremesi gereken kefal balıkları ‘’rant ve kahramanlık uğruna’’ yok edilmiş olup halen de yok edilmektedir. Ortada stok sayımı vs gibi bilimsel bir çalışma yoktur.
-DOĞAL DENGENİN KORUNMASI İÇİN habitatların, denizlerin, göllerin, ekolojik dengenin, turizmin geleceğine hiçbir yatırım yapılmıyor. Önce ‘’doğal denge’’ ve ‘’sürdürülebilir balıkçılık’’ değil önce ‘’kar, rant’’ gözetleniyor. Yöremiz endemik canlıları lutr lutr su samuru, Nil kaplumbağaları ve saz kedisi biti. Denizlerdeki canlıların çoğunun besin zincirini oluşturan Köyceğiz Lagünü Kefal Balığı korunmadıkça Akdeniz sahili deniz canlıları korunamaz.
Sn. Niyazi Hocamız ve turizmciler başta olmak üzere yöre STK’ ları, Muğla üniversitesi, halkın seçilmiş belediye başkanları, milletvekillerinin bir araya gelip bir platform oluşturularak yöre deniz canlılarının en büyük besleyicisi KÖYCEĞİZ LAGÜNÜ habitatını ve canlılarını koruyucu tedbirleri tartışma ortamı yaratılması gerekir.
MUĞLA İLİ TURİZMİNİN VAR OLMASINI SAĞLAYAN DOĞA VE DOĞAL KAYNAKLARINMIZDAN en önemlileri olan KÖYCEĞİZ, KOCAGÖL, GÜLLÜK ve BAFA LAGÜNLERİ korunmadıkça ne balık kalır, ne kum, ne deniz ne de güneş. Devlet ve özel sektörün bölgedeki YETKİLİLERİNİ ve STK’Ları turizmin ana kaynağı lagünlerimiz, nehirler, göller ve sulak alanlarımızı, sazlıklarımızı korumaya ve kollamaya davet ediyorum. Sağlıcakla kalınız.