Yurdum insanı; yollara tükürür,
İçtiği sigaranın izmaritini rastgele atar,
Otoyollara arabadan çöp atar,
Müziğin sesini bağırta bağırta araba ile dolaşır,
İçip içip nara atar,
Kaldırımlara park eder,
Çevreye topluma saygı nedir bilmez,
Nisan’da neye evet diyeceğini nerden bilsin…
Küçücük kızlarla evlenmeyi kendine hak olarak görür…
Kadınlara, küçücük çocuklara tacizi,
Kadına tekme atmayı,
Kadını cinsel meta olarak gören arap kültürünü yaşamayı,
İnsanlık sanır…
Nerden bilsin evet diyeceği maddelerin anlamlarını…
Dil bilmez…
Bildiği 50 – 60 Türkçe kelime ile hayatını sürdürür…
Arapça bilmez ama kuranı Arapça okur, okuduğunu anlamaz…
Arapça küfür duysa ‘amin’ der,
Ama herkesten çok dinci olan odur,
Laikliği dinsizlik olarak görür…
Üç beş ezberlediği sure vardır, anlamlarını bilmez…
Ama herkesten çok İslamiyeti o bilir, dini o bilir(!)…
Başka ülkelerde uygulanan İslamiyeti beğenmez, onların Müslümanlığını beğenmez, en doğru onun bildiğidir…
Din yatırımlarının altında yatan soygunu bilmez…
Nisanda neye evet diyeceğini sor, onu zaten bilmez…
Düşünmez,
Kitap okumaz,
Gazete okumaz,
Kültür sanat nedir bilmez,
Ama her konuda fikir yürütür…
Tarihe, Atatürk’e saygısı yoktur,
Ona göre bu ülkeyi kuranlar ‘iki ayyaş’ ve Atatürk bir diktatördür…
Özgürlükten ne anladığını bilmez,
Tek adammış, diktatörlükmüş; ne anlasın…
Nisanda diktatörlüğe HAYIR demeyi nereden bilsin…
İlim bilmez bilim bilmez,
Dünya mı güneşin etrafında dönüyor yoksa güneş mi dünyanın etrafında diye sor,
Onu bile bilmez…
Ama televizyon dizilerini sor ezbere bilir…
Nerden bilsin Nisan’da neye evet diyeceğini…
Güçlü Türkiye için evet diyecek miş…
Geri zekalı…
15 yıldır ülkeyi uzaylılar mı yönetiyordu?
15 yıldır gördük yarattıkları güçlü Türkiye’yi…
15 yıldır güçlenemedi de birisi başkan olunca mı güçlenecek Türkiye?
Ne bilsin HAYIR demekle Türkiye’nin bu açmazdan kurtulacağını…
Bilime düşman,
Bilimsel gelişmelere düşman,
İmam hatipler ile kuran kursları ile bir yerlere varılacağına inanan,
Böylesi yurdum insanına, Atatürk’ün sağladığı laiklik, demokrasi ve özgürlük 5 numara büyük gelmekte…
Bunda da vardır herhalde bir “HAYIR…!”