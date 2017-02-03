Çocukların teknoloji ile bağının çok olmasının iyiliğiyle kötülüğü çokça tartışılan konulardan biri. Daha yaşına girmemiş bebekler usta birer akıllı telefon kullanıcısı oldu çıktı. Bu durumla gurur duyan aile sayısı da az değil. Teknolojinin içine doğmak yeni nesli zaten 1-0 öne geçiriyor. Dolayısıyla ekstra bir efor sarfetmeleri gerekmiyor miniklerin.
Konunun esas ilgililerinden silikon vadisi ekibi google, apple, windows gibi işletmelerin sahiplerinin çocukları da yine bu konuda oldukça gündeme geliyor. Çünkü bu şirket sahipleri çocuklarını teknolojinin girmediği okullara gönderiyormuş. Oyunlar oynanan, kendilerinin her işi ve aktiviteyi yapabileceği, bireysel becerilerini geliştirebileceği okullarmış bunlar. Gerçekten çok güzel, çocuklar için de bir o kadar faydalı. Fakat akşam olup eve gittiklerinde teknolojiden çok da uzak tutulabildiklerini düşünmüyorum. Çünkü anne baba sektörün içindeyken evde bunun devam etmemesi bi kere çok inandırıcı gelmiyor. Evet eskiye yakın eşyalar kullanılabiliyor olabilir fakat sıfıra indirilmesi pek mümkün gelmiyor.
Bizlerde de ne kadar çok teknoloji donanımlıysa ev, o kadar makbul. Malum akıllı evler aldı başını gidiyor. Bu da wifi ağının giderek kuvvetlenerek yaşam alanımıza yayıldığını gösteriyor. Günün her saati radyasyonun türlüsüne maruz kalıyor ve çocuklarımızı da buna dahil ediyoruz, maalesef.
Şimdi işin öbür tarafını ele alalım. Çocukları teknolojiden uzak tutarak, Teknolojiye bu kadar hakim olabilecekken, belki program yazacak belki de yeni ürünler üretecek kapasitelerinin üstünü örtüyorsak? Erken yaşta temeli öğrenilmiş bilgi işlenerek daha büyük hale de getirilebilir elbet. Dolayısıyla çoktan yasaklayıp, tamamen önüne geçilmesini çok mantıklı bulmuyorum.
Burda önemli bir püf nokta olduğuna inanıyorum. Sınırsız olan her şey zararlıdır. Çok teknolojik ya da çok ilkel olmak kimsenin işine yaramaz bence. Mevcut yüzyıla adaptif, ama bireysel becerilerini geliştirebilen bir nesil daha makul geliyor bana. Burda en çok unutulan bence, çocuklara çokça imkan sunulmaya çalışılırken onlara olan sevginin gösterilmesinde yetersizlik yaşanması. Duygusal boşluk yaşayan bu nesle ‘denge’ unsuru iyi kavratılmalı. İletişimin, eşe dosta yakın olmanın, insanlığın gerekliliklerinin kavratılıp ruhunun da doyurulması gerekiyor.