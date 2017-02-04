Fethiye’de-FETÖ’nün-yazılım-programını-kullanan-3-kişi-tutuklandı

MUĞLA (İHA) – Fethiye ilçesinde FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında FETÖ’nün gizli yazılım programı ”Bylock’taki mesajlar çözüldükçe operasyonlar devam ediyor. Fethiye’de “Bylock” kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen Bilgilere göre; Türkiye genelinde 215 canister kişinin FETÖ’nün gizli yazılım programı ‘ByLock’u kullandığı ve bu kişilere ait olduğu tespit edilen 18 milyon mesajdan 17 milyonunun içeriğinin çözüldüğü belirtilmişti. Içerikler çözüldükçe ve alınan ifadeler doğrultusunda ülke genelinde operasyonlar devam ediyor.
Bylock kullandıkları iddiasıyla Fethiye Ilçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ekipleri tarafından gözaltına alınan A.B.D, M.C, İ.A, A.T, A.A ve S.S isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Fethiye Adlyesi’ne sevk edilmişti. Sabah erken saatlerde ifadeleri alınmaya başlayan 6 şüphelinin ifade işlemleri gece geç saatlere kadar sürdü. Fethiye Cumhuriyet Savcılığı’nda ifadeleri alınan A.B.D, M.C, İ.A tutuklanarak Eşen Cezaevine gönderilirken, A.T, A.A ve S.S Adli Kontrol şartıyla serbest kaldı.
Şahısların esnaf, ev hanımı ve FETÖ okullarında çalışan öğretmenlerin olduğu öğrenildi.
Eski gazeteci FETÖ soruşturmasından tutuklandı
Vural Efecik
MUĞLA (İHA) – Öte yandan Marmaris’te bir dönem Cihan Haber Ajansı, Zaman gazetesi ve TRT muhabirliği yapan şahıs, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklandı.
Muğla Il Emniyet Müdürlüğü Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 17 Aralık 2014 yılında Zaman ve Samanyolu Tv’nin de içinde bulunduğu 33 yöneticinin gözaltına alınmasını protesto eyleminde bulunduğu ve sosyal medya hesabından FETÖ/PDY örgütü adına paylaşımda yaptığı gerekçisiyle eski gazeteci A.E’nin(37) iş yerine baskın düzenledi. Marmaris’te geçmiş dönemlerde Cihan Haber Ajansı ve Zaman gazetesi ile kısa bir dönem de TRT’nin ilçe muhabirliğini yapan A.E’nin iş yerindeki kişisel bilgisayarına el konuldu. Gözaltına alınan A.E sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Işlemleri tamamlanan A.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Muğla E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.