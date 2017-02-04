Muğla’ya-uyuşturucu-sevkiyatı-yapıyorlardı;-10-kilo-esrarla-yakalandılar

MUĞLA (İHA) – Muğla Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda sokak satıcısı olduğu iddia edilen 2 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Muğla Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde satımında aracı olan sokak satıcılarına yönelik istihbarı çalışmalarda bir grubun piyasaya uyuşturucu madde sürmek istediği bilgisine ulaştı.
Bu bilgi üzerine harekete geçen ekipler tarafından başlatılan çalışmalarda H.S. ve S.C.D. isimli zanlıların Adana’dan Muğla’ya uyuşturucu madde getirdikleri bilgisine ulaştı. Ekipler tarafından yakın takibe alınan zanlılar, geçtiğimiz gün düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındılar. Operasyon kapsamında 2 zanlı ile birlikte 10 kilo 111 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Operasyon kapsamında ifadeleri alınan zanlılar ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçlaması ile hakim karşısına çıkarılan iki şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Üzerinde uyuşturucu ile yakalandı
Demet Leyne
MUĞLA (İHA) – Öte yandan, Milas ilçesinde Ilçe Emniyet Müdürlüğünün gerçekleştirdiği uygulamalar sonucunda 1 kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Milas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün akşam ilçede 23 Nisan Bulvarı’nda gerçekleştirdiği uygulamalar sırasında bir şahsın hareketlerinden şüphelendi.
KOM Grup Amirliği ekipleri, şüphelenilen T.S. isimli şahıs üzerinde kaba üst araması gerçekleştirdi. Arama sonucunda şüpheli T.S. üzerinde, 40 gram uyuşturucu esrar maddesi yakalandı.
Üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli T.S., gözaltına alındı.