– Üniversite öğrencilerinin yoğun olarak ikamet ettiği Kötekli Mahallesinde Muhtar Hasan Ali Baydur Başkanlığında kurulan dernek önümüzdeki süreçte yapılacak etkinlikler için yemekte bir araya geldi.
Bekir Tosun
MUĞLA (İHA) – Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencilerinin yoğunlukta yaşadığı Muğla’nın Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesinde, mahalle sakinlerinin birlik ve dayanışmasını sağlamak amacıyla geçtiğimizi yıl kurulun Kötekli Gençlik Kültür ve Dayanışma Derneği, yaptıkları çalışmalar ve gelecekte yapılacak etkinlikleri görüşmek için yemekte bir araya geldi.
Kötekli Gençlik Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı ve aynı zamanda Mahalle Muhtarı Hasan Ali Baydur, derneğin kuruluş amacının gelişen ve büyüyen Kötekli Mahallesinin Üniversite Kampüs alanını kapsadığı için gençlerin yerel kültür ve adetlerini unutmadan geleceğe taşımak olduğunu söyledi. Baydur, “Dernek kuruluşumuzdaki ana amaç, Kötekli mahalle sakinlerinin Birliği, beraberliği ve dayanışmasını ön planda tutmaktı. Bunu gerçekleştirirken değişik sosyal etkinliklerin yanında sosyal sorumluluk projelerini de hayata geçirmek istedik. Bu amaçla derneğimizin kuruluşundan itibaren üye kayıtlarımızı ivedilikle tamamladıktan sonra Menteşe Belediyesinden büromuzu kiraladık. Geçen Ramazan ayında fix mahalle sakinlerimiz, trim de Üniversite öğrencilerinin iştirak ettiği Bin 500 kişiye Ramazan ayında iftar verdik. Yine sosyal sorumluluk projesi kapsamında Valilik, Büyükşehir, Menteşe Kaymakamlığı ve Menteşe Belediyesinin katkıları ile gelirinin tamamı ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere boğa güreşi düzenledik. Boğa güreşlerinden elde ettiğimiz 31 receptacle liralık gelirin tamamını Salih Zeki Gür ve TOKİ Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz okullarındaki ihtiyaç sahibi öğrencilerimize aktardık. Bu tür etkinlikler ve sosyal sorumluluk projelerini önümüzdeki süreçte daha da geliştirerek geleneksel solidness getirmek istiyoruz” dedi.