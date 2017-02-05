Ortaca,-Eskişehir’den-şampiyonluk-çıkardı

– Eskişehir’de düzenlenen Işitme Engelliler Kadınlar Futsal Şampiyonasına katılan sporcular milli takıma seçilebilmek ve şampiyon olmak için ter döktü. 9 takımın yarıştığı şampiyonada Ortaca Işitme Engelliler Spor Kulübü zafere ulaştı.

Aydın Sarıoğlu – Mustafa Kaplan

ESKİŞEHİR (İHA) – Eskişehir’de bu yıl ikincisi düzenlenen Işitme Engelliler Kadınlar Futsal Şampiyonası’na katılan sporcular milli takıma katılabilmek için ve şampiyon olabilmek için ter döktü.

Kemal Unakıtan Spor Salonu’nda 1 Şubat tarihinde başlayan Işitme Engelliler Kadınlar Futsal Şampiyonası bugün oynanan iki karşılaşmayla child buldu.

Şampiyona da 9 takım yarıştı. 5 gün süreyle Işitme Engelli Milli Takım Teknik Direktörleri Ali Metin ile Nihan Su oynanan karşılaşmalardaki oyuncuları izledi. Şampiyonlukta last maçı Muğla Ortaca Işitme Engelliler Spor Kulübü ile Mersin Ibn-i Sina Özel Eğitim Meslek Lisesi takımları arasında oynandı. Karşılaşmayı Muğla Ortaca Işitme Engelliler Spor Kulübü 16-2’lik skorla kazanarak şampiyon oldu. Turnuvada 3’üncü Istanbul Aksaray Işitme engelliler Spor Kulübü, 4’üncüsü ise Mersin Işitme Engelliler Spor Kulübü oldu.

Karşılaşmalar sonrasında şampiyon olan takıma madalyalarını Eskişehir Valisi Azmi Çelik ile Türkiye Işitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir verdi. Ikinci takımın madalyası ise Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Eskişehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Il Müdürü Hüseyin Aksoy verdi.

Şampiyona da milli takıma seçilen sporcuların Samsun’da düzenlenecek olan Deaflympics 2017 Işitme Engelliler Olimpiyatları’nda ter dökeceği öğrenildi.

Hedef olimpiyatlar

Kadınlar Futsal Şampiyonası’nda Şampiyon olan Muğla Ortanca Spor Kulübü Kaptanı Ayşenur Çankaya duygularını dile getirerek, “Geçen sene yine turnuvalarda şampiyon olduk, sevindik. Daha sonra Italya’ya gittik Dünya Şampiyonası için orada da şampiyon olmayı istemiştik ama kısmet olmadı. Tekrar çalışacağız, başarı getireceğiz. Şimdi yine turnuvada şampiyon olduk. Yine gençlerle birlikte, yeni katılan arkadaşlarımız var. 2017’deki olimpiyatlarda da başarılı olacağımıza inanıyorum. Bu şampiyonluk için de çok mutluyum” diye konuştu.

Kupa töreni sonrası açıklama yapan Türkiye Işitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir, “Bu organizasyondan memnun, geçen sene de yine burada yapmıştık. Tekrar Eskişehir’de gerçekleşiyor çünkü organizasyondan memnun kaldık. Artık maçlarımızı bitirdik, şampiyona sona erdi. Organizasyon gayet iyiydi. Bizi memnun eden şey il müdürümüz Hüseyin bey geldi, destek verdi. Odunpazarı Belediye başkanımız geldi. Sayın valimiz buraya geldi, işitme engelli camiasıyla görüştü. Gururlandık bundan sayın valimizin katılımından dolayı. Bizi mutlu etti kendisine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ayrıca Federasyon Başkanı Kihtir, Samsun’da gerçekleşecek olan olimpiyatlara da değinerek, “18-30 Temmuz arasında olimpiyatlar gerçekleşecek. Çok büyük bir organizasyon Sayın Cumhurbaşkanımız, bakanımız bize sonsuz destek verdiler. Yüzümüzün akıyla inşallah dünyanın en iyi olimpiyatını Samsun’da yapacağız diye ümit ediyorum. Bunun için çalışıyoruz, yüzde 95’i hazır çok az bir şeyi kaldı. Inanıyorum ki bir marka olacağız. Samsun bir marka haline gelecek. 20 branş olacak, Türkiye’nin direk katılma hakkı olacak. Burada sporcularımız için organizasyonlarımız, kamplarımız devam edecek. Şu a burada Futsal Türkiye Şampiyonası’nda antrenörlerimiz vardı, onlar sporcularımızı seçtiler. Bundan sonra kamp süreci başlayacak, gerekli planlamaları yapacağız. Türkiye’nin ev sahibi olmasından dolayı çalışacağız, zorlanacağız belki futbolda ama daha fazla sporcu yetiştirildiği takdirde, madalya aldıkça, kazandıkça bir başarı getireceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

Gerçekleşen turnuva hakkında konuşan Işitme engelli Milli Takım Teknik Direktörü Ali Metin, işitme engelli bayan futbol takımı için ciddi çalışmalarının olduğunu belirterek, “Işitme Engelli Bayan Futbolu için bizim ciddi olarak çalışmalarımız 3 senedir devam ediyor ama 3 yıllık peridotta tabii ki en ciddi olay bu sene. Çünkü 2017 yılında Samsun’da HİF Olimpik Oyunlarımız var. Bu oyunlara da bayan futbol takımı olarak katılacağız. Bunun için de tabii burada Futsal Türkiye Şampiyonası düzenledik. Bunun ceremesini de gördük. Nitelikli kızlarımız, bayanlarımız çıktı 5-6 tane bayan milli takıma seçtik. Genç bir takımımız var, yaş ortalaması 19. Bizim idealimiz tabi bunlarla yavaş devamlılıklarını kaydederek, ileri senelerde 2-3 sene sonra dünya çapında bir derece yapmamız” şeklinde konuştu.

“Bizim için önemli olan işitme engelli kadınlarımızı ve kızlarımızı spor alanlarına çekmek”

Milli Takım Teknik Direktörü Metin, kendileri için önemli olan hususun kadınları spor alanına çekmek olduğunu kaydederek, “Bizim için önemli olan işitme engelli kadınlarımızı ve kızlarımızı spor alanlarına çekmek, business de onun farkındalığını gördük. katılım biraz daha yüksek oldu. Seyirciyi gördünüz baya bir kalabalık seyircimiz var. Normalde gelen Futsal seyircimizden daha fazla seyircimiz var” diye belirtti.