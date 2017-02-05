Ortaca, Söke’de mağlup oldu. Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. grupta mücadele eden Ortaca Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı Sökespor’a 3-0 yenilerek büyük yara aldı.

Söke ilçe stadında oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan taraf ev sahibi Sökespor oldu. Maçın başında 99 numaralı forvet oyuncusu Ferdi Kösem’in golü ile öne geçen Aydın ekibi Söke, skor ve oyun üstünlüğünü ilk yarı boyunca elinde tuttu.

Maçın ilk yarısında her iki takımın geliştirdiği ataklardan sonuç çıkmayınca, Sökespor 1-0’lık üstünlükle soyunma odasına gitti.

Maçın hemen başında bulduğu golle öne geçen ve kendi sahasında oynamanın verdiği avantajla rakibine üstünlük sağlayan Sökespor, maçın 75 dakikasında 10 numaralı orta saha oyuncusu Rıza Bulut’un attığı golle skoru 2-0’a getirdi.

Oyun üstünlüğünü elinde tutan ve her iki yarıda bulduğu gollerle 2 farklı skor avantajını yakalayan Aydın ekibinde 7 numaralı kanat oyuncusu Emre Bozaltı 80. dakikada takımı adına 3. golü kaydederek, maçın skorunu belirledi.

Bu skorla Sökespor puanını 32’ye çıkarırken, 24 puanda kalan Ortaca son haftalardaki kötü gidişini sürdürdü.

Yatağan, Didim’i affetmedi

Öte yandan BAL 8. grubun bir diğer Muğla temsilcisi Yatağan Belediyespor’da kendi sahasında ağırladığı Didim Belediyespor’u, Mustafa Yıldırım ve Batuhan Günay’ın ayağından bulduğu gollerle 2-1 geçerek başarılı performansını sürdürdü.