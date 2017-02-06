Muğla’lı-Üretici-Tarım-Laboratuvarı’ndan-Memnun

Muğla Tarımsal Amaçlı Toprak, Bitki, Sulama Suyu analiz laboratuvarı bugüne kadar toplam 2006 toprak, 365 adet bitki, 130 adet sulama suyu analizi yaparak üreticilerin büyük beğenisini kazandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi işbirliği ile üniversite yerleşkesi içerisinde hayata geçirilen Tarımsal Amaçlı Toprak, Bitki, Sulama Suyu analiz laboratuvarı farklı alanlarda yapabildiği analizlerle Muğla’da üreticinin büyük beğenisini kazandı. Tarımsal Amaçlı Toprak, Bitki, Sulama Suyu analiz laboratuvarı Toprakta Temel Analizler (Kapsam1), Detaylı Toprak Analizleri (Kapsam2), Sulama Suyu Analizleri (Kapsam3), Bitki Analizleri (Kapsam4) alanlarında yetki belgesini sahip ve 4 alanda analiz yapabilen Türkiye’nin sayılı laboratuvarlarından biri. Muğlalı üretici Ömer Şimşek Büyükşehrin hizmeti olan Tarımsal Amaçlı Toprak Sulama Suyu analiz laboratuvarı sayesinde toprakları daha iyi tanıdıklarını, hangi gübreyi hangi üründe ne zaman kullanmaları gerektiğini öğrendiklerini söyledi ve bu hizmet için başta Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e ve personeline teşekkür etti.

4 kapsamlı laboratuvar

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Uzmanı ve Laboratuvar Sorumlusu Yardımcı Doç. Dr. Nureddin Öner 2015 Ekim ayında faaliyete geçen laboratuvarın Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın verdiği 5 kapsamdan 4’üne sahip bir laboratuvar olduğunu 2016 sezonunda yaklaşık 1650 toprak, 300 adet bitki, 107 adet su analizi yapıldığını söyledi. Yrd. Doç. Dr. Nureddin Öner, toprakta 15 parametre, bitkide 13 parametre, suda ise 12 parametre bakılarak analiz yaptıkları, aynı zamanda laboratuvarın farklı analizler de yapabilecek kapasiteye sahip olduğunu belirtti.

Muğla sadece turizm kenti değil

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla’da Büyükşehir Belediyesi olarak üreticiye her alanda destek olduklarını söyledi ve Muğla Tarımsal Amaçlı laboratuvar sayesinde üreticinin daha bilinçli ve doğru tekniklerle toprağından daha fazla verim alacağını söyledi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Muğla sanıldığının aksine sadece turizm kenti değil aynı zamanda tarım kenti. Üreticilerimizin toprağını bilimsel yöntemlerle işlemesi, veriminin artması, emeğinin karşılığını alması için Tarımsal Amaçlı Toprak, Bitki, Sulama Suyu analiz laboratuvarımızı üniversitemizle birlikte hayata geçirdik. Üreticilerimiz laboratuvarımız sayesinde hangi ürünü, hangi gübreyle, ne kadar miktarla tarımsal üretim yapacaklarını biliyorlar ve laboratuvarımız sayesinde Muğla’mızın toprak özelliklerinin datasını çıkarmış olacağız. Üreticilerimizin bu hizmetimizden memnuniyeti bizler için de çok önemli. Büyükşehir Belediyemiz hizmetleri ile Muğla’mızı daha ileri götürmek için çalışıyor” dedi.

İçerik hakkında görüşünüz

Yorum