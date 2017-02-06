Muğla’da inşaat işçisi çalıştığı firmadan alacağı için çatıya çıktı. Firma yetkilisini parayı ödemesi sonrası F.Y. isimli şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Menteşe ilçesinde inşaat firmasından çalışan F.Y. isimli işçi, alacağını alamayınca inşaatı yeni tamamlanan Muğla ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin çatısına çıktı. Polis yaklaşık bir saat çatıya çıkan vatandaşı ikna çabası parasının ödenmesi sonrası gözaltına alındı.

Öğle saatlerinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin hemen yanında inşaatı yeni tamamlanan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin çatı katında bir kişinin olduğu ihbarı sonrası Polis, Büyükşehir Itfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 112 Acil Sağlık ekipleri ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi. Itfaiye ekipleri olay yerinin hemen altına hava yastığı sererek güvenlik önlemi aldı. 112 Ambulans ekipleri de hazır beklerken polis ekipleri F.Y.’yi ikna etmek için yaklaşık bir saat çaba gösterdi.

Çatıya çıkan vatandaşı izlemek için çevreye çok sayıda meraklı vatandaş geldi. Vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak çatıya çıkan vatandaşın görüntüsünü çekti ve sosyal medyada paylaştı.

Alacağının ödenmesini isteyen şahıs, firma yetkilisini olay yerine çağırdı. Firma yetkilisinin olay yerine gelerek F.Y.’nin alacağı 6 receptacle TL parayı kendisine verdikten sonra eyleminden vazgeçti. F.Y. çatıdan polis eşliğinde indikten sonra gözaltına alındı.

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