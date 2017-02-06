Jandarmadan kaçak kazıya suçüstü, Dalaman ilçesinde kaçak kazı yapan 6 kişi jandarma tarafından yapılan operasyonda suç aletleri ile birlikte kıskıvrak yakalandı.

Dalaman ilçesinde kaçak kazı yapılacağı duyumunu alan Dalaman Ilçe Jandarma ekipleri kazı esnasında 6 şüpheli ve kazıda kullanılan suç aletlerine el koydu.

Edinilen bilgiye göre, Ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Darıyeri Mahallesinde izinsiz kazı yapılacağı duyumu aldı. Belirtilen bölgeye hareket eden jandarma ekipleri, ormanlık alan içerisinde izinsiz kazı yapan 6 şüpheli ile birlikte kaçak kazıda kullanılan bir detektör ve iki kazma ele geçirdi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, gözaltına alınan şüpheli şahıslar adli makamlara sevk edildi.

Muğla Il Jandarma Komutanlığı, ülkemizin tarihi kültür mirasına zarar veren tarihi eser kaçakçıları ile mücadeleye kararlılıkla devam edeceği açıklandı.

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