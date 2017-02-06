Köyceğiz’de-İntihar

Köyceğiz ilçesinde 18 yaşındaki lise öğrencisi Muhammet Çoban intihar etti.

Edinilen bilgiye göre; Beyobası Mahallesinde oturan ve Köyceğiz Naip Hüseyin Anadolu Lisesi, 12’nci sınıf öğrencisi olan Muhammet Çoban intihar ederek yaşamına son verdi.

Ailesinin evde bulunmadığı sırada kendisini evin tavanına iple asarak intihar eden Çoban’ın cesedi ailesi tarafından gece eve geldiklerinde bulundu.

Haber verilmesi ile olay yerine 112 acil yardım ve Jandarma ekipleri gitti.

112 acil yardım ekiplerinin Çoban’ın hayatını kaybettiğini belirlemesinin ardından olay yeri ekipleri ve Köyceğiz Cumhuriyet Savcılığı olay yerinde inceleme yaptı.

Cumhuriyet Savcılığının incelemesinin ardından Muhammet Çoban’ın cesedi Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Bugün, Muğla Adli Tıp Kurumundan gelen Çoban’ın cenazesi Beyobası Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İçerik hakkında görüşünüz

Yorum